Crece la preocupación en La Corredoria por el abandono de los edificios gestionados por Vipasa
Los residentes alertan del mal estado de fachadas y canalones, lo que está provocando humedades, filtraciones y grietas, algunas de tamaño considerable
Vecinos de viviendas públicas gestionadas por Vipasa en La Corredoria denuncian el abandono del mantenimiento en sus edificios, una situación que, aseguran, se ha intensificado en los últimos meses. Los problemas afectan tanto a las zonas comunes —patios, plazoletas y portales— como a elementos básicos como el alumbrado, con suciedad acumulada y deficiencias que deterioran la imagen del entorno.
A estas carencias se suman daños estructurales en los inmuebles. Los residentes alertan del mal estado de fachadas y canalones, lo que está provocando humedades, filtraciones y grietas, algunas de tamaño considerable. Estas patologías no solo afectan al exterior, sino que ya se trasladan al interior de las viviendas, comprometiendo las condiciones de habitabilidad.
La situación, según explican, no es reciente. La asociación vecinal ha remitido en varias ocasiones escritos a Vipasa para advertir del deterioro, mientras que algunos residentes ya trasladaron al Principado en 2021 la presencia de humedades en sus hogares. Sin embargo, denuncian que no se han adoptado medidas eficaces para resolver los problemas de fondo.
El malestar vecinal ha ido en aumento ante la falta de respuestas. Los vecinos consideran que no se están realizando las labores básicas de conservación y reclaman una actuación inmediata que ponga fin al progresivo deterioro de los edificios y de su entorno.
Los afectados insisten en la necesidad de establecer un plan de mantenimiento regular que garantice el buen estado de estas viviendas públicas. Subrayan que no basta con promover vivienda protegida, sino que es imprescindible asegurar su conservación para garantizar unas condiciones dignas a quienes las habitan.
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