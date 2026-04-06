Una olímpica en La Corredoria: Berta García inspira al alumnado en su regreso a las aulas

El regreso a las clases después de las vacaciones de Semana Santa fue más ameno para los niños de quinto y sexto del Colegio Público La Corredoria. Berta García, exjugadora de rugby olímpica en Río de Janeiro 2016, compartió con el alumnado su trayectoria deportiva y vital. Durante el encuentro, enmarcado dentro del programa Aula Olímpica, la deportista explicó su experiencia en la élite del rugby internacional, así como su participación en competiciones de máximo nivel. "El deporte es fundamental para la salud. Ese es el verdadero aprendizaje que queremos transmitir. No se trata solo de alto rendimiento, éxito o estadios llenos de gente; el deporte tiene mucho más que ofrecer", señaló García, muy feliz por la charla.

El encuentro, celebrado en el gimnasio del centro ante cerca de un centenar de alumnos y con la presencia de varios miembros del profesorado, se desarrolló en un ambiente cercano. Berta García se apoyó en una presentación con diapositivas para guiar su intervención, en la que comenzó explicando algunas nociones básicas sobre los Juegos Olímpicos antes de adentrarse en su propia experiencia como deportista de élite.

Berta le confesó a los alumnos que practicó atletismo en el colegio y durante los veranos acudía a campamentos deportivos, una afición que con el tiempo se convirtió en una vocación. Con la intención de orientar su futuro profesional, pidió consejo a su profesor de Educación Física, quien le recomendó cursar Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

No fue hasta su quinto año de carrera cuando descubrió el rugby, animada por una amiga que ya lo practicaba. Pasó de un deporte individual a uno colectivo, con entrenamientos junto a más de una treintena de compañeras. Con el objetivo de seguir creciendo como jugadora, decidió salir al extranjero y compitió en países como Inglaterra, Francia y Nueva Zelanda, ante la falta de oportunidades suficientes en España para alcanzar el máximo nivel.

"Es fundamental que las personas lleven una vida activa, que sigan practicando deporte y manteniéndose en movimiento de forma constante. Cada vez pasamos más tiempo sentados, ya sea estudiando o frente a pantallas, y eso es algo que debemos cambiar para fomentar una sociedad mucho más activa", explicó García.

Valores, anécdotas y dudas

La intervención giró en torno a los valores olímpicos, eje central de su mensaje al alumnado. Berta García hizo hincapié en conceptos como la alegría del esfuerzo, el respeto, el juego limpio y la búsqueda de la excelencia, sin olvidar la importancia de mantener un equilibrio entre cuerpo y mente. Unos principios que, según trasladó, van más allá del deporte y resultan fundamentales en la vida diaria. "Lo más importante cuando vas a los Juegos Olímpicos es superarse a uno mismo, eso se logra con mucho esfuerzo y, con el tiempo, llegarán los éxitos", aseguró.

La sesión también dejó espacio para las anécdotas, que despertaron la curiosidad y las risas del alumnado. La deportista recordó la visita de los All Blacks a Oviedo con motivo de los Premios Princesa de Asturias, cuando sorprendieron al público con una haka en el Teatro Campoamor. Asimismo, relató con humor una vivencia durante su etapa en Nueva Zelanda, donde llegó a decir en tono de broma a unos comentaristas que era prima del piloto Fernando Alonso.

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Antes de despedirse, los escolares tuvieron la oportunidad de plantear sus dudas a la deportista. Entre las cuestiones más repetidas estuvo la diferencia entre el rugby y el fútbol americano, aunque también hubo quien se interesó por su historial de lesiones, un aspecto en el que reconoció haber tenido mucha suerte a lo largo de su carrera. Además, varios alumnos quisieron saber cuál había sido su mejor resultado en competiciones internacionales, a lo que respondió que fue un cuarto puesto en el Mundial de Moscú 2013. "No echo de menos la competición, ahora quiero que la gente se anime a hacer deporte", concluyó.