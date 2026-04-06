Los resultados del fin de semana en La Corredoria: Muchos goles, pero pocos puntos

Los goles no se traducen en victorias. El Oviedo City y La Corredoria firmaron una jornada con marcadores amplios pero sensaciones dispares, en un momento del campeonato donde cada punto empieza a tener un peso decisivo. El empate del City, rescatado en el descuento, deja un sabor positivo por la forma de conseguirlo, aunque le obliga a no fallar en lo que resta si quiere mantener opciones de engancharse a la pelea. Por su parte, La Corredoria cayó ante el segundo clasificado, un Efro que volvió a demostrar su fortaleza, en una derrota que no empaña del todo su buena posición pero sí frena su inercia. Por su parte, la Unión Deportiva Prados San Julián sigue de parón.

El Oviedo City firmó uno de esos partidos que dejan poso, un empate (3-3) ante La Fresneda B que supo a mucho más que un simple punto, más por la forma que por el fondo. El conjunto celeste se vio rápidamente por detrás en el marcador, cuando Israel Prieto López adelantó a los visitantes en el primer minuto, y el golpe se hizo aún más duro tras el 0-2, obra de Mario Fernández Casas pasada la media hora.

Sin embargo, el City reaccionó tras el descanso. Wyatt Suárez Rey recortó distancias y, ya en el tramo final, Giancarlo Sguassero emergió como protagonista para igualar el choque. Cuando parecía que el empate sería definitivo, Prieto López volvió a aparecer en el 87’ para poner el 2-3, pero en un final de auténtica locura, Sguassero firmó su doblete en el 90’ para rescatar un punto in extremis. Un empate que mantiene a los celestes en la zona media, aún con opciones matemáticas, pero obligados a no fallar en lo que resta.

Más amarga fue la jornada para La Corredoria, que cayó (4-2) en su visita al siempre exigente campo del Efro. El conjunto local salió con una marcha más y encarriló el partido en apenas media hora con los goles de César Rosales y el doblete de Guilherme Dias Carneiro Machado. Aun así, el equipo del barrio no bajó los brazos y encontró premio antes del descanso con un doble golpe de Alexander Díaz Arce, que devolvía la emoción al encuentro.

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Con el 3-2, La Corredoria llegó a creer en la remontada, pero en la segunda mitad no logró culminar la reacción y terminó cediendo en el descuento, cuando Gabriel Villamizar García puso el definitivo 4-2. Una derrota que corta sensaciones, aunque el equipo sigue bien posicionado en la tercera plaza y mantiene cierta ventaja en la lucha por asegurar el play-off.