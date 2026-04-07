El Ayuntamiento de Oviedo estudia crear una nueva línea de bus que solucione la saturación del servicio en La Corredoria

El Ayuntamiento de Oviedo estudia la puesta en marcha de una nueva conexión de autobús entre Colloto y La Corredoria, una medida que se enmarca dentro de la reorganización del servicio de TUA y cuya previsión es que pueda entrar en funcionamiento el próximo año. La iniciativa busca mejorar la movilidad en una de las zonas con mayor crecimiento del concejo y responder al aumento de la demanda de transporte público.

Este anuncio llega en un contexto de creciente malestar vecinal en barrios como La Corredoria y Prado de la Vega, donde los usuarios llevan tiempo denunciando la saturación crónica de la línea D, una de las más utilizadas de la red urbana. Las quejas apuntan a una situación que se repite a diario, con autobuses que circulan completos y viajeros obligados a desplazarse en condiciones de "hacinamiento", especialmente en horas punta.

Los testimonios de los usuarios reflejan escenas habituales de autobuses llenos desde origen, pasajeros que suben "a presión" y otros que directamente se quedan en las paradas al no poder acceder. Incluso hay casos en los que los viajeros tienen dificultades para moverse dentro del vehículo o descender en su parada, lo que evidencia la falta de capacidad del servicio actual.

Los vecinos vinculan esta situación al crecimiento residencial de zonas como Prado de la Vega, así como al uso intensivo de la línea por parte de estudiantes y trabajadores que se desplazan entre el campus universitario, La Corredoria y áreas comerciales como Parque Principado, una demanda que aumenta en determinadas épocas del año.

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Aunque la futura conexión entre Colloto y La Corredoria se valora como un posible alivio, los residentes insisten en que es necesario un refuerzo urgente del servicio actual. A su juicio, cualquier solución a medio plazo debe ir acompañada de medidas inmediatas que garanticen más frecuencia, mayor capacidad y un transporte digno para los usuarios del día a día.