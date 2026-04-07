El Club Rítmica La Corredoria conquista Ourense con medallas y finales internacionales

El Club Rítmica La Corredoria volvió a dejar su sello en una de las citas internacionales más destacadas del calendario, el XIV Torneo Internacional Ourense a Provincia Termal, celebrado del 2 al 5 de abril, donde firmó un fin de semana repleto de medallas, finales y grandes actuaciones.

La competición arrancó con muy buenas sensaciones desde la jornada del jueves, en la que Leyre García se colgó la medalla de plata en categoría individual promoción prebenjamín. Además, el conjunto cadete escolar logró un meritorio bronce, mientras que el conjunto prebenjamín escolar también subió al tercer cajón del podio. El conjunto benjamín escolar, por su parte, finalizó en quinta posición, completando una sólida actuación colectiva.

El viernes continuaron los éxitos, con un brillante Gabriel Vigil que se proclamó campeón en las tres modalidades en las que competía —cinta, pelota y cuerda— dentro de la categoría infantil masculino, confirmando su gran estado de forma. En categoría base, también destacaron las actuaciones de Candela Turrado y Matilda González en infantil, así como Olivia Cardes y Daniela Cao en alevín, todas ellas sumando experiencia y buenas sensaciones en un torneo de alto nivel.

Uno de los nombres propios del fin de semana fue Itziar Ordóñez. El sábado firmó una destacada actuación en la clasificación general, donde finalizó en sexta posición, logrando además el bronce en aro y accediendo a las finales en aro y cinta. Ya en la jornada decisiva del domingo, la gimnasta volvió a brillar al colgarse dos medallas de plata en ambas finales, consolidando su progresión.

En la competición de conjuntos, el club ovetense volvió a demostrar su fortaleza. El conjunto infantil se proclamó campeón tras un ejercicio muy sólido, mientras que el conjunto juvenil logró la medalla de bronce. El conjunto alevín, por su parte, finalizó en cuarta posición, rozando el podio y dejando también una gran actuación.

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Desde la entidad destacan el esfuerzo colectivo durante todo el torneo, poniendo en valor “el trabajo, el compromiso y la ilusión” de gimnastas, entrenadoras y familias. El paso por Ourense vuelve a confirmar el gran momento deportivo del club, que continúa creciendo y sumando experiencias en competiciones de alto nivel.