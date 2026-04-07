El IES Margarita Salas de La Corredoria publica las fechas de admisión y matrícula de cara al curso que viene

La cuenta atrás ya ha comenzado para las familias de La Corredoria, el IES Margarita Salas abre el proceso de admisión para el curso 2026/2027. El centro educativo del barrio más populoso de Oviedo ha anunciado que el plazo de presentación de solicitudes se extenderá del 14 al 24 de abril, un periodo clave para las familias que buscan asegurar una plaza en uno de los institutos de referencia del barrio. Los impresos podrán recogerse directamente en la secretaría del centro, donde ya se prevé un incremento de afluencia en los próximos días.

El calendario continuará con la publicación de las listas provisionales de admitidos y no admitidos el próximo 6 de mayo, abriéndose a continuación un breve periodo de alegaciones, del 7 al 11 de mayo, para que las familias puedan reclamar ante la dirección del instituto. Tras este proceso, el centro hará públicas las listas definitivas el 28 de mayo, un momento decisivo que marcará el futuro académico de numerosos estudiantes en una zona que cada vez es más complicado conseguir plaza.

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El proceso culminará con el periodo de matriculación, fijado entre el 1 y el 30 de julio, donde las familias deberán formalizar su plaza. Desde el centro recuerdan que no completar este trámite dentro del plazo supondrá la pérdida del derecho a la plaza obtenida, una advertencia que cada año deja casos de alumnos fuera por descuidos administrativos. Con todo, el IES Margarita Salas encara un nuevo curso con alta demanda y la mirada puesta en seguir consolidándose como un referente educativo en el Principado de Asturias.