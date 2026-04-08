El Ayuntamiento de Oviedo impulsará la limpieza y mejora de la plaza de Montañeros Vetusta en La Corredoria
El Consistorio procederá, en los próximos días, a realizar un saneamiento integral y, además, está prevista una visita de técnicos municipales del área de Infraestructuras para evaluar las necesidades del espacio
La plaza de Montañeros Vetusta, situada en la zona de La Carisa, en el barrio ovetense de La Corredoria, será objeto de una actuación municipal tras meses de quejas vecinales por su estado de deterioro. El espacio, considerado durante años la "gran olvidada" del barrio, presenta problemas visibles como baldosas levantadas, mobiliario urbano en mal estado y deficiencias de drenaje que provocan encharcamientos en días de lluvia.
Según han confirmado fuentes municipales, la titularidad municipal de la plaza figura en el catálogo de Patrimonio, despejando así la controversia mantenida durante años sobre quién debía asumir su mantenimiento. Esta indefinición administrativa, en la que durante mucho tiempo se señaló a Vipasa como posible responsable, había contribuido a retrasar cualquier intervención en el espacio.
El Ayuntamiento procederá en los próximos días a realizar una limpieza integral de la plaza, como primera medida para revertir su estado actual. Además, está prevista una visita de técnicos municipales del área de Infraestructuras, que evaluarán sobre el terreno las necesidades del espacio y determinarán qué obras de mejora pueden llevarse a cabo.
La actuación llega tras un creciente malestar vecinal, amplificado en redes sociales, donde residentes de La Corredoria venían denunciando desde hace tiempo el abandono de este enclave con valor simbólico, dedicado al histórico colectivo Montañeros Vetusta. Con estas medidas, el Consistorio busca dar respuesta a una reivindicación que se arrastra desde hace años en el barrio.
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