Taller de ensaladas en La Corredoria: aprende recetas rápidas y saludables en El Cortijo

El centro social El Cortijo, en el barrio de La Corredoria, acogerá el próximo jueves, 9 de abril, a las 19.00 horas, una masterclass bajo el título "Verde que te quiero verde: ensaladas rápidas y deliciosas", organizada por el Ayuntamiento de Oviedo a través de la red municipal de Centros Sociales. La actividad será gratuita y con entrada libre hasta completar aforo, brindando a las personas asistentes la oportunidad de descubrir propuestas frescas, saludables y fáciles de preparar.

La sesión estará centrada en la elaboración de dos recetas muy populares: la ensalada César y la coleslaw. A lo largo del taller se explicarán los ingredientes, combinaciones y técnicas básicas para conseguir platos equilibrados y sabrosos en poco tiempo. La preparación se planteará de forma sencilla y accesible, adaptada al formato de la actividad, con el objetivo de que los asistentes puedan seguir cada paso con facilidad y reproducir las recetas en casa. Asimismo, el desarrollo de la clase se ajustará al tiempo previsto, favoreciendo una experiencia práctica y dinámica.

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Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Oviedo continúa promoviendo actividades culturales y formativas en los centros sociales del municipio, fomentando hábitos saludables y el intercambio de conocimientos a través de la gastronomía. La propuesta se enmarca en la programación habitual del centro social El Cortijo, orientada a dinamizar la vida del barrio mediante talleres y actividades abiertas a toda la ciudadanía.