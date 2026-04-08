El Telecentro de La Corredoria ofrece un curso gratuito de inteligencia artificial a finales de abril

El Centro Juvenil y Telecentro de La Corredoria mantiene abierto el plazo de inscripción para un curso gratuito de iniciación a la inteligencia artificial, enmarcado en el Programa de Competencias Digitales Transversales impulsado por el Ayuntamiento de Oviedo. Las plazas son limitadas y se adjudicarán por orden de solicitud, por lo que las personas interesadas deberán formalizar su inscripción a través de los canales habilitados por el centro organizador.

La formación se desarrollará entre los días 27 y 30 de abril, en horario de 11.30 a 14.00 horas, y está dirigida a todas aquellas personas que deseen acercarse al mundo de la inteligencia artificial y comprender sus aplicaciones básicas en la vida cotidiana. Durante las sesiones, los participantes podrán adquirir conocimientos introductorios sobre esta tecnología, así como explorar herramientas digitales actuales de forma práctica.

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Esta iniciativa forma parte de la estrategia municipal para fomentar la capacitación digital de la ciudadanía y reducir la brecha tecnológica, facilitando el acceso a nuevas herramientas que ya están transformando tanto el ámbito personal como profesional. Para más información e inscripciones, las personas interesadas pueden dirigirse al Centro Juvenil y Telecentro de La Corredoria o contactar en el teléfono 625 346 237 o a través del correo electrónico.