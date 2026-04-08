El Telecentro de La Corredoria ofrece un curso gratuito de inteligencia artificial a finales de abril
Las plazas son limitadas y se adjudicarán por orden de solicitud, por lo que las personas interesadas deberán formalizar su inscripción a través de los canales habilitados por el centro organizador
El Centro Juvenil y Telecentro de La Corredoria mantiene abierto el plazo de inscripción para un curso gratuito de iniciación a la inteligencia artificial, enmarcado en el Programa de Competencias Digitales Transversales impulsado por el Ayuntamiento de Oviedo. Las plazas son limitadas y se adjudicarán por orden de solicitud, por lo que las personas interesadas deberán formalizar su inscripción a través de los canales habilitados por el centro organizador.
La formación se desarrollará entre los días 27 y 30 de abril, en horario de 11.30 a 14.00 horas, y está dirigida a todas aquellas personas que deseen acercarse al mundo de la inteligencia artificial y comprender sus aplicaciones básicas en la vida cotidiana. Durante las sesiones, los participantes podrán adquirir conocimientos introductorios sobre esta tecnología, así como explorar herramientas digitales actuales de forma práctica.
Esta iniciativa forma parte de la estrategia municipal para fomentar la capacitación digital de la ciudadanía y reducir la brecha tecnológica, facilitando el acceso a nuevas herramientas que ya están transformando tanto el ámbito personal como profesional. Para más información e inscripciones, las personas interesadas pueden dirigirse al Centro Juvenil y Telecentro de La Corredoria o contactar en el teléfono 625 346 237 o a través del correo electrónico.
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