El IES La Corredoria acerca la solidaridad al barrio con una doble campaña

El IES La Corredoria impulsa una nueva iniciativa solidaria en el barrio con el objetivo de fomentar la conciencia social y ambiental entre su alumnado. Estudiantes de 3ºC y 3ºD, dentro de la asignatura de Proyecto de Emprendimiento Social (PESE), han puesto en marcha dos campañas que buscan dar una segunda vida a objetos en desuso y contribuir a causas solidarias de alcance global.

La primera de las acciones se centra en la recogida de dispositivos electrónicos como móviles, ordenadores, baterías o consolas que ya no se utilizan. Estos materiales serán aprovechados para extraer coltán, un mineral cuya explotación está asociada a graves problemas sociales y medioambientales, y cuya reutilización permitirá colaborar con iniciativas vinculadas a la fundación Jane Goodall y la protección de los ecosistemas.

De forma paralela, el alumnado también recogerá gafas usadas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de personas que no tienen acceso a este recurso básico. Con este gesto, los estudiantes no solo promueven la economía circular, sino que también ponen el foco en la solidaridad local y global, demostrando cómo pequeñas acciones pueden generar un impacto significativo.

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La campaña tendrá lugar los días 9 y 10 de abril, en horario de 11.15 a 11.45 horas, coincidiendo con el recreo, y se desarrollará en la entrada del instituto, junto a conserjería. Desde el centro animan a la participación de todo el barrio de La Corredoria, recordando que donar aquello que ya no se usa puede convertirse en una oportunidad para ayudar a otros y contribuir a un futuro más sostenible.