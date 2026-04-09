El IES La Corredoria acerca la solidaridad al barrio con una doble campaña
Tendrá lugar los días 9 y 10 de abril, en horario de 11.15 a 11.45 horas, coincidiendo con el recreo, y se desarrollará en la entrada del instituto
El IES La Corredoria impulsa una nueva iniciativa solidaria en el barrio con el objetivo de fomentar la conciencia social y ambiental entre su alumnado. Estudiantes de 3ºC y 3ºD, dentro de la asignatura de Proyecto de Emprendimiento Social (PESE), han puesto en marcha dos campañas que buscan dar una segunda vida a objetos en desuso y contribuir a causas solidarias de alcance global.
La primera de las acciones se centra en la recogida de dispositivos electrónicos como móviles, ordenadores, baterías o consolas que ya no se utilizan. Estos materiales serán aprovechados para extraer coltán, un mineral cuya explotación está asociada a graves problemas sociales y medioambientales, y cuya reutilización permitirá colaborar con iniciativas vinculadas a la fundación Jane Goodall y la protección de los ecosistemas.
De forma paralela, el alumnado también recogerá gafas usadas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de personas que no tienen acceso a este recurso básico. Con este gesto, los estudiantes no solo promueven la economía circular, sino que también ponen el foco en la solidaridad local y global, demostrando cómo pequeñas acciones pueden generar un impacto significativo.
La campaña tendrá lugar los días 9 y 10 de abril, en horario de 11.15 a 11.45 horas, coincidiendo con el recreo, y se desarrollará en la entrada del instituto, junto a conserjería. Desde el centro animan a la participación de todo el barrio de La Corredoria, recordando que donar aquello que ya no se usa puede convertirse en una oportunidad para ayudar a otros y contribuir a un futuro más sostenible.
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