Una semana llena de actividades y caminatas en la delegación de Afesa en La Corredoria

La delegación de Afesa en La Corredoria (Asociación de familiares y personas con enfermedad mental de Asturias) desarrolló en los últimos días una intensa programación de actividades centradas en el bienestar, la participación y la convivencia. Entre ellas, destacó un taller de cocina en el que los participantes elaboraron galletas de quinoa y chocolate. "La quinoa puede ser divertida y el chocolate siempre salva el día", señalaban en sus redes sociales.

La promoción de hábitos saludables también tuvo su espacio con la elaboración de batidos de frutas naturales, una propuesta orientada a reforzar el sistema inmunológico gracias a su aporte de vitaminas, minerales y antioxidantes. Estas iniciativas se complementaron con actividades al aire libre, como la ruta de senderismo entre La Corredoria y Fresneda, de 10 kilómetros, en la que los participantes disfrutaron del buen tiempo y del contacto con la naturaleza.

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En paralelo, el taller de Participación Ciudadana abordó la realidad de las personas sin hogar, analizando los recursos existentes y las necesidades actuales vinculadas a las crisis económicas, los consumos y la salud mental y física. Las jornadas se completaron con dinámicas grupales centradas en la activación, la cooperación y el bienestar emocional. Desde la delegación de La Corredoria destacan la importancia de este tipo de iniciativas para favorecer la integración y mejorar la calidad de vida de las personas participantes.