El drama de una joven ovetense y su hija en La Corredoria: consiguen frenar su desahucio por una deuda heredada de su madre

Sofía (nombre ficticio para proteger su identidad), de 23 años, y su hija de seis evitaron este jueves el desahucio de su vivienda pública en La Corredoria (Oviedo) después de que el Sindicatu Vivienda d’Asturies lograra la suspensión temporal del lanzamiento mediante la presentación de un escrito ante el juzgado. La intervención se produjo a pocas horas de la ejecución y permitió frenar una situación que amenazaba con dejar a ambas sin alternativa habitacional inmediata. "Lo único que pido es una oportunidad para poder seguir en mi casa, la que ha sido mi hogar durante tantos años, y garantizar un techo digno para mi hija", explicó.

El procedimiento se había iniciado por impago, aunque la deuda no fue generada directamente por la joven, sino por su madre, titular del contrato, que abandonó el domicilio. Tras su marcha, la familia trató de regularizar la situación mediante la subrogación del contrato a nombre del hermano de Sofía, una vía que finalmente no prosperó. Sin esa opción, la joven permaneció en la vivienda junto a su hija, asumiendo en solitario la situación.

Con el paso del tiempo y en cuanto su situación económica se lo permitió, Sofía comenzó a abonar la renta de la vivienda y trasladó a Vipasa su voluntad de asumir también la deuda acumulada. Para ello, propuso un fraccionamiento del pago que le permitiera hacer frente a la cantidad pendiente de forma progresiva. Sin embargo, esta alternativa fue rechazada por la empresa pública, lo que mantuvo abierto el procedimiento.

La primera orden de desahucio se remonta a 2020, cuando se concedió una moratoria debido a su situación de vulnerabilidad. No obstante, la joven no ha podido contar hasta ahora con abogado de oficio, ya que el procedimiento no estaba inicialmente dirigido contra ella, lo que ha dificultado su defensa legal durante el proceso.

El caso llegó al sindicato apenas 24 horas antes de la ejecución. Desde la organización intentaron abrir una vía de diálogo con Vipasa, que, según relatan, "se negó en redondo" a buscar una solución, limitándose a señalar que no se opondría a un posible aplazamiento si así lo acordaba el juzgado. Ante esta situación, el colectivo optó por la vía judicial como única alternativa.

Finalmente, la presentación de un escrito detallando la situación personal y económica de Sofía, incluyendo su condición de vulnerabilidad, permitió al juzgado acordar la suspensión temporal del lanzamiento. Desde el sindicato subrayan que esta medida permite "ganar tiempo" para encontrar una solución que evite que madre e hija queden en la calle.

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Asimismo, la organización ha anunciado que solicitará una reunión con el consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, con el objetivo de abordar este tipo de casos y buscar respuestas estructurales a situaciones de emergencia habitacional como la vivida por Sofía.