Jesús Antonio Valles, presidente del Club Triatlón Oviedo: "La falta de patrocinadores nos obliga a plantearnos alguna renuncia si logramos varios ascensos"

Jesús Antonio Valles (Oviedo, 1960) lleva más de tres décadas vinculado al triatlón y es uno de los grandes impulsores de este deporte en la capital asturiana. Fundador del Club Triatlón Oviedo, ha vivido en primera persona su crecimiento, sus dificultades y también los nuevos retos a los que se enfrenta una disciplina minoritaria que busca adaptarse a los cambios y seguir atrayendo a nuevas generaciones.

-¿Cómo surgió el proyecto?

-Empezamos en 1992 con el Club Triatlón 4 Caños, que unos años después evolucionó hasta convertirse en el Club Triatlón Oviedo. La idea surgió porque este local estaba vacío y el Ayuntamiento lo puso a disposición de los vecinos. Yo ya practicaba triatlón y tenía en mente crear una escuela, así que hablamos con el Ayuntamiento y a partir de ahí nació todo.

-¿Qué balance hace de los primeros años y de la evolución posterior?

-Comenzamos como una escuela deportiva con apenas ocho o diez niños del barrio. Con el tiempo fuimos creciendo, especialmente gracias al patrocinio de Deportes Centeno, que nos permitió competir a nivel nacional e internacional y alcanzar un nivel deportivo muy alto. Tras una etapa más irregular, en la última década hemos vuelto a crecer y ahora contamos con una base sólida.

-¿Cuál es la estructura actual del club?

-Hoy tenemos dos grandes áreas: triatlón —que incluye duatlón— y pentatlón moderno. Competimos a nivel nacional, con el equipo masculino en segunda división y opciones de ascender a primera. En duatlón femenino estamos en tercera con posibilidades de subir, y en pentatlón competimos en primera división.

-¿Cuántos deportistas forman parte del club en estos momentos?

-Contamos con unos 100 niños en la escuela y aproximadamente otras 100 licencias de adultos. En total, rondamos las 200 licencias.

-¿Cómo se gestiona un club de un deporte minoritario en una ciudad con tanta oferta deportiva?

-Con mucha pasión y entusiasmo. Al principio estaba prácticamente solo, pero con el tiempo se han ido incorporando entrenadores. Actualmente contamos con seis entrenadores y un director deportivo, lo que nos permite tener una estructura consolidada.

-¿Es rentable?

-Nuestro objetivo es que no nos cueste dinero, pero si se valoraran las horas de trabajo no sería rentable. Dependemos en gran medida de las subvenciones públicas, especialmente del Ayuntamiento de Oviedo, que es clave para poder competir a nivel nacional. El gran problema es la falta de patrocinio privado, especialmente en deportes minoritarios, lo que incluso puede obligarnos a renunciar a competiciones si ascendemos.

-¿Qué tendencias observa en el triatlón y en la incorporación de jóvenes?

-Hace dos o tres años alcanzamos un cierto techo y ahora la tendencia es ligeramente a la baja en licencias. En nuestra escuela nos mantenemos estables, pero el crecimiento del deporte parece orientarse hacia modalidades híbridas.

-¿Cómo es la preparación de un triatleta?

-En la escuela, los más pequeños entrenan entre una y tres horas semanales. A partir de los 10 u 11 años pasan a cinco o siete horas, y los adultos superan las ocho. En el caso de pruebas de larga distancia, como el Ironman, hablamos ya de entre 15 y 20 horas semanales.

-Oviedo es capital europea del deporte. ¿Se plantean organizar competiciones?

-Lo hicimos durante más de 15 años, pero actualmente es muy complicado. Se necesitan muchos voluntarios y una gran infraestructura. Además, los costes se han elevado mucho —al menos 6.000 euros por prueba— y es difícil asumirlos sin trasladarlos al deportista. Por eso, ahora mismo no lo contemplamos.

-Para terminar, ¿cuál es el gran sueño del club?

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-El objetivo inmediato es ascender a primera división con el equipo masculino. También nos gustaría lograr un podio en un Campeonato de España de media o larga distancia. Y, mirando al futuro, queremos estar atentos al desarrollo de nuevas modalidades como el hyatlón, que pueden marcar el rumbo del deporte.