El Telecentro de La Corredoria ofrece un curso gratuito para comprar y vender por internet

El Centro Juvenil y Telecentro de La Corredoria mantiene abierto el plazo de inscripción para un curso gratuito titulado “Comprar y vender por internet: uso de plataformas de comercio electrónico”, enmarcado en el Programa de Competencias Digitales Transversales impulsado por el Ayuntamiento de Oviedo. Las plazas son limitadas y se adjudicarán por orden de solicitud, por lo que las personas interesadas deberán formalizar su inscripción a través de los canales habilitados por el centro organizador.

La formación se desarrollará entre los días 20 y 24 de abril, en horario de 11.30 a 13.30 horas, y está dirigida a todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos prácticos sobre el comercio electrónico. Durante las sesiones, los participantes aprenderán a utilizar plataformas digitales para comprar y vender por internet de forma segura y eficaz, acercándose así a herramientas cada vez más presentes en la vida cotidiana.

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Esta iniciativa forma parte de la estrategia municipal para fomentar la capacitación digital de la ciudadanía y facilitar el acceso a nuevas oportunidades en el entorno digital. Para más información e inscripciones, las personas interesadas pueden dirigirse al Centro Juvenil y Telecentro de La Corredoria, contactar en el teléfono 625 346 237 o a través del correo electrónico.