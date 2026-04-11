La Corredoria puede conseguir la clasificación al play-off este fin de semana

La Corredoria afronta una nueva jornada con la vista puesta en un objetivo cada vez más cercano: asegurar de forma matemática su presencia en el play-off de ascenso. El conjunto del barrio recibirá este domingo 12 de abril al Atlético de Siero en el Díaz Vega, en un encuentro que comenzará a las 12.30 horas y que estará dirigido por el colegiado Imanol Castilla Fernández.

El cuadro sierense llega situado en la zona baja de la clasificación, ocupando la undécima posición con 25 puntos, en una temporada irregular en la que no ha logrado encontrar continuidad en los resultados. Enfrente estará una Corredoria que, tercera con 48 puntos, continúa asentada en los puestos de privilegio y dependiendo de sí misma para cerrar cuanto antes su billete a la promoción.

Más allá del propio resultado, la jornada podría ser decisiva. Si se dan una serie de resultados favorables, una victoria del conjunto del barrio podría certificar matemáticamente el play-off a falta de varias jornadas para el final del campeonato.

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En el encuentro de la primera vuelta, La Corredoria ya fue capaz de imponerse con claridad al Atlético de Siero (2-4), en un duelo en el que mostró su potencial ofensivo y supo aprovechar sus ocasiones para llevarse los tres puntos a domicilio.