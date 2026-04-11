El IES La Corredoria publica el calendario de admisión 2026/2027 con solicitudes en abril y matrícula en julio

El IES La Corredoria ha dado a conocer el calendario de admisión para el curso 2026/2027, un proceso que vuelve a situarse en el centro de atención de las familias del barrio. La primera fecha señalada será el 14 de abril, cuando se publiquen las plazas vacantes y se abra simultáneamente el plazo para la presentación de solicitudes, que se prolongará hasta el 24 de abril.

Una vez cerrado este periodo, el centro hará público el listado provisional el 6 de mayo, en el que se detallará la relación de admitidos y no admitidos. A partir de ese momento, se habilitará un margen para posibles reclamaciones, entre el 7 y el 11 de mayo, con el fin de revisar incidencias o desacuerdos en el proceso.

Noticias relacionadas

El último paso llegará con la matrícula, que deberá formalizarse entre el 1 y el 13 de julio. Desde el instituto recuerdan que completar este trámite en plazo es obligatorio para conservar la plaza, en un contexto de demanda sostenida en la zona que mantiene al centro como una de las opciones educativas más solicitadas de Oviedo.