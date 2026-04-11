El IES La Corredoria publica el calendario de admisión 2026/2027 con solicitudes en abril y matrícula en julio
Desde el instituto recuerdan que completar este trámite en plazo es obligatorio para conservar la plaza, en un contexto de demanda sostenida en la zona
El IES La Corredoria ha dado a conocer el calendario de admisión para el curso 2026/2027, un proceso que vuelve a situarse en el centro de atención de las familias del barrio. La primera fecha señalada será el 14 de abril, cuando se publiquen las plazas vacantes y se abra simultáneamente el plazo para la presentación de solicitudes, que se prolongará hasta el 24 de abril.
Una vez cerrado este periodo, el centro hará público el listado provisional el 6 de mayo, en el que se detallará la relación de admitidos y no admitidos. A partir de ese momento, se habilitará un margen para posibles reclamaciones, entre el 7 y el 11 de mayo, con el fin de revisar incidencias o desacuerdos en el proceso.
El último paso llegará con la matrícula, que deberá formalizarse entre el 1 y el 13 de julio. Desde el instituto recuerdan que completar este trámite en plazo es obligatorio para conservar la plaza, en un contexto de demanda sostenida en la zona que mantiene al centro como una de las opciones educativas más solicitadas de Oviedo.
- El autor de clásicos como 'Yo soy aquel Se nos rompió el amor' o 'Lo mejor de tu vida' para el que la música en español reclama el premio 'Princesa
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que se instala sin obra más barato del mercado: su tela se adapta a cualquier espacio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de frutas más potente del mercado: ideal para llevar a cualquier sitio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la mesa auxiliar de jardín más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cojines para terraza o balcón más baratos del mercado: cómodos y en varios colores por 2,99 euros
- Cambian los hábitos de consumo de los asturianos y los bares están felices con la gran moda de la sobremesa: 'Podemos hacer turnos seguidos y no partidos
- Oviedo se prepara para el Martes de Campo: este es el cartel y la programación para una de las fiestas más populares
- El Corte Inglés lanza los Ocho Días de Oro con descuentos de hasta el 30% en más de 600 marcas