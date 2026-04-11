El IES La Corredoria visita Mieres: 47 alumnos descubren Bustiello y el valle de Turón en una salida didáctica
"Da gusto trabajar así: es un placer enseñar a quien quiere aprender", señalaron los responsables de la actividad en redes sociales
El departamento de Historia del IES La Corredoria volvió a elegir el concejo de Mieres como destino para una de sus salidas didácticas, una actividad ya consolidada que acerca al alumnado al patrimonio industrial y natural de la zona. La visita incluyó un recorrido por Bustiello y el valle de Turón, espacios clave para comprender la historia minera y social de Asturias. Desde la organización se agradeció especialmente la confianza del centro educativo.
La jornada contó con la participación de 47 estudiantes de 4º de la ESO, un grupo numeroso que, lejos de suponer una dificultad, destacó por su comportamiento ejemplar. Según los responsables de la actividad, los jóvenes se mostraron atentos, participaron activamente y disfrutaron de diferentes momentos de la visita, dejando una impresión muy positiva. “Da gusto trabajar así: es un placer enseñar a quien quiere aprender”, señalaron.
Desde la organización también quisieron destacar que, aunque en los últimos días no se han compartido imágenes de estas actividades, el trabajo no se ha detenido. Al contrario, la actividad continúa con intensidad, centrada en ofrecer experiencias formativas sobre el terreno, aunque en ocasiones el ritmo de trabajo impida reflejarlo en redes sociales.
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