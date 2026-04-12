El jardín del Cortijo en La Corredoria sigue acordonado después de mes y medio por motivos de seguridad

El jardín del centro social El Cortijo permanece precintado desde hace más de mes y medio, una situación que, aunque visible para vecinos y usuarios, no ha interferido en el normal desarrollo de la actividad del equipamiento. El cierre perimetral se produjo inicialmente por motivos de seguridad, tras detectarse el riesgo de desprendimiento de algunas de las placas que conforman el techo debido a los episodios de viento registrados en la zona.

Con el paso de las semanas, y una vez evaluado el estado de la estructura superior, el precinto se ha mantenido en una zona concreta del jardín por un nuevo motivo. Según explicaron fuentes de la Policía Local, se detectó que una de las palmeras presentaba riesgo de caída de ramas, lo que aconsejó mantener acordonadas sus inmediaciones como medida preventiva para evitar posibles incidentes entre los usuarios del recinto.

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Pese a esta situación, desde el entorno del centro social subrayan que el funcionamiento del Cortijo no se ha visto afectado en ningún momento. Las actividades programadas y el uso habitual de las instalaciones se han desarrollado con normalidad, garantizando tanto la seguridad de los asistentes como la continuidad de la oferta social y cultural que caracteriza a este espacio.