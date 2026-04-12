El Registro Auxiliar del Ayuntamiento de Oviedo en La Corredoria cerrará durante un mes

El Ayuntamiento de Oviedo ha anunciado el cierre temporal del Registro Auxiliar de La Corredoria por motivos organizativos. La medida estará en vigor desde el próximo 14 de abril hasta el 15 de mayo, ambos inclusive, periodo durante el cual este servicio permanecerá sin actividad para la atención al público.

Como alternativa, el Consistorio ha recordado a los ciudadanos que pueden presentar sus escritos dirigidos a otras administraciones en el Registro General, ubicado en la calle Quintana, 6, si bien en este caso será necesario acudir con cita previa. Esta opción permitirá mantener la tramitación de documentos sin interrupciones durante el periodo de cierre.

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Asimismo, el Ayuntamiento ha subrayado que para la presentación de solicitudes dirigidas al propio Ayuntamiento de Oviedo no será necesario solicitar cita previa, con el objetivo de facilitar la gestión de trámites municipales y evitar desplazamientos innecesarios a otros registros durante estas semanas.