De La Corredoria a Kazajistán: la coreografía de una gimnasta del club del barrio en el radar de un artista con millones de seguidores

Una coreografía del Club Rítmica La Corredoria, al ritmo de "SOS d’un terrien en détresse" de Dimash Qudaibergen, ha iniciado un inesperado camino para llegar hasta el propio artista gracias a la colaboración con su club de fans en España. "Le va a llegar seguro", asegura Ascensión Luzuriaga, moderadora del colectivo, que ya ha comenzado a difundir las actuaciones de la joven gimnasta Itziar Ordóñez a nivel internacional.

La historia comenzó en redes sociales. Luzuriaga, vecina de Oviedo y responsable del "Dimash&Dears España Fan Club", descubrió por casualidad un ejercicio de aro interpretado por Itziar Ordóñez, gimnasta del club La Corredoria, con una de las canciones más emblemáticas del artista. "Me sorprendió muchísimo que alguien en Oviedo conociera a Dimash", explica. A partir de ahí, decidió ponerse en contacto con el club para conocer el origen de la elección musical.

Detrás de la coreografía está la entrenadora Ana Isabel Corte, quien conoció la pieza en una competición anterior a través de otra gimnasta de origen ruso. Con el inicio de la temporada, decidió adaptarla para uno de los ejercicios de aro, ajustando la duración original —de más de tres minutos— al minuto y medio reglamentario. El resultado ha sido un montaje que ya ha dado sus frutos en competición, Itziar Ordóñez logró recientemente la medalla de plata en Galicia con esta música.

La propia deportista, según relatan desde el club, se siente especialmente cómoda con la pieza, que le permite "expresar perfectamente" el ejercicio. La canción, es una de las más reconocidas del repertorio de Dimash y un recurso habitual en disciplinas artísticas como el patinaje o la danza.

A partir de este hallazgo, el club de fans ha decidido implicarse activamente. Luzuriaga ya ha enviado el vídeo al portal oficial del artista y mantiene contacto con comunidades internacionales de seguidores para amplificar su difusión. El objetivo es doble: que el propio Dimash vea la actuación y, al mismo tiempo, dar a conocer su música en España, donde su popularidad aún es limitada en comparación con otros mercados.

¿Quién es Dimash?

Dimash Qudaibergen, de 31 años, es uno de los cantantes más reconocidos en Asia y Europa del Este, donde goza de una enorme base de seguidores. Considerado por muchos expertos como una de las mejores voces actuales, destaca por su amplísimo rango vocal, capaz de alternar estilos que van desde la ópera hasta el pop o el rap. Ha actuado en escenarios internacionales como el Madison Square Garden y ha colaborado con figuras como Plácido Domingo.

Su relación con el público es, además, uno de sus rasgos distintivos. El artista fomenta la difusión de su música, permite grabaciones en sus conciertos y mantiene un contacto cercano con sus seguidores, a quienes denomina "Dears". Su obra, marcada por mensajes de paz y carácter humanista, le ha valido también reconocimientos institucionales, como su nombramiento como embajador de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

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Mientras tanto, en Oviedo, la joven gimnasta continuará compitiendo con una coreografía que ya ha traspasado el ámbito deportivo para convertirse en un fenómeno compartido por aficionados de medio mundo. Y, como confían desde el club de fans, es solo cuestión de tiempo que ese ejercicio llegue a los ojos del artista que lo inspira.