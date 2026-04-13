La depuradora más grande de Asturias (y que está en Oviedo) suma otra millonaria inversión: "Reduciremos el volumen de residuos y avanzamos hacia una mayor independencia energética"

Rebajar en 16.200 toneladas la generación de fangos en la EDAR de Villaperi. Es decir, los trabajadores de la mayor depuradora de Asturias trasladarán a Cogersa un 60% menos de residuos. El consejo de gobierno del Principado destinará 1,45 millones de euros para la asistencia técnica para la redacción del proyecto y posterior ejecución de las obras para transformar la estación en una moderna biofactoría. Este tratamiento de los lodos supone una inversión total de 21,5 millones y favorecerá la generación de biogás, que será 100% renovable para cubrir aproximadamente el 43% de la demanda eléctrica actual de la depuradora.

El Principado está inmerso en la modernización de estas instalaciones, que trata las aguas residuales de la mayor parte de Oviedo y de los concejos de Siero, Llanera y Noreña. El líquido tratado tiene una gran calidad, pero no es suficiente para el consumo humano. Es por ello que el Principado quiere que sea utilizado por los diferentes polos industriales del centro de Asturias y evitar que existan episodios de desabastecimiento durante largos periodos de sequía, que se espera que cada vez sean más frecuentes por culpa del cambio climático. En total, el Principado invertirá 70 millones de euros para transformar la depuradora. El tratamiento de los lodos será un eje principal de todo el conjunto de inversiones que acometerá el Gobierno de Adrián Barbón: "Este es un compromiso que tiene el Principado en la transformación de la depuradora; una inversión que está financiada con los Fondos de Transición Justa y tiene dos objetivos: reducir el volumen de residuos y avanzar hacia una mayor independencia energética. También es uno de los compromisos", destacó el portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, tras la reunión semanal.

El resto de inversiones pasan por la construcción de una larga red de tuberías de 64 kilómetros de longitud para suministrar el agua, la suficiente —unos 15 hectómetros cúbicos—, a las principales áreas industriales de Gijón y Avilés para que puedan desarrollar su actividad sin ningún tipo de restricción ante casos de sequía. Además, se construirá una planta fotovoltaica. Será una de las más grandes de Asturias para autoconso industrial y ayudará a mejorar la eficiencia energética de las instalaciones, las cuales consumen cerca de 11,5 millones de kilovatios hora al año. Esta cifra, según las estimaciones de la Administración autonómica, equivale al gasto en energía anual que tienen 3.200 hogares asturianos de clase media. La instalación ocupará una superficie de 28.400 metros cuadrados y toda la energía eléctrica generada será consumida en la propia instalación.

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Estas mejoras harán que la depuradora de Villaperi sea la tercera de España en regenerar efluentes depurados para consumo industrial, tras la de Madrid (Canal de Isabel II) y la del polo químico de Tarragona.