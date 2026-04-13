Los resultados del fin de semana en La Corredoria: Goleada sin premio y un objetivo en la palma de la mano
El equipo del barrio no pudo confirmar su clasificación matemática para el play-off por el goalaverage, pero, con tres jornadas por delante, solo necesita sumar un punto
Los goles sí marcaron diferencias en una jornada de balance positivo. La Corredoria dio un paso casi definitivo hacia el play-off, el Oviedo City confirmó su gran segunda vuelta y el Prados San Julián se quedó fuera de la Copa pese a firmar una goleada.
El Oviedo City sumó una nueva victoria (1-3) en su visita al Berrón, en un partido que refuerza su gran momento. Giancarlo Sguassero volvió a ser decisivo con un doblete, abriendo y cerrando el marcador, mientras que Fernando García Tuñón hizo el segundo. El conjunto celeste controló bien el encuentro y apenas sufrió, más allá del tanto local en el tramo final.
Es una victoria más que confirma la gran segunda vuelta que están firmando, con el equipo escalando posiciones. El play-off sigue siendo prácticamente un milagro, aunque de momento no están descartados matemáticamente.
Gran jornada también para La Corredoria, que goleó (6-2) al Atlético de Siero A, un rival de la zona media-baja. El partido comenzó con susto, pero la reacción fue inmediata: Giovanni Menéndez igualó y el equipo fue creciendo hasta romper el encuentro antes del descanso con los goles de Pablo Ibáñez y Manuel Díaz. En la segunda mitad, Alexander Díaz Arce volvió a destacar con un doblete que le mantiene en la pelea por el pichichi, antes de que José María Giralda cerrase la goleada.
A falta de tres jornadas, La Corredoria cuenta con nueve puntos de ventaja sobre el play-off. No pudo certificarlo aún por el goal average con La Manjoya, pero le basta con sumar un punto de los nueve restantes para asegurar su presencia en las eliminatorias de ascenso.
Por su parte, el Prados San Julián vivió una jornada peculiar en la Copa. Firmó una contundente victoria (0-7) ante el Real Avilés “C”, mostrando una clara superioridad, pero no fue suficiente para avanzar de ronda. El equipo quedó eliminado por el goal average, en una despedida con sabor agridulce pese a la goleada.
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