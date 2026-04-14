Aparatoso accidente en La Corredoria: un camión empotra a un vehículo contra el guardarraíl de una rotonda
El impacto se produjo antes de la primera salida hacia la calle La Estrecha y la conductora del vehículo fue trasladada al hospital, aunque sus lesiones no revestían gravedad
Un accidente de tráfico registrado en la tarde de este martes en el barrio ovetense de La Corredoria generó momentos de tensión y retenciones en uno de sus principales accesos. El suceso tuvo lugar en torno a las 17.50 horas, cuando un camión empotró un vehículo contra el guardarraíl de la rotonda que da salida hacia la AS-II, en la plaza de Corredoria Alta.
Según las primeras informaciones, el impacto se produjo antes de la primera salida hacia la calle La Estrecha, en un punto de circulación especialmente transitado a esa hora. A consecuencia del choque, el turismo quedó encajado contra la protección metálica de la rotonda, lo que obligó a intervenir con rapidez a los servicios de emergencia.
La única ocupante del vehículo, una mujer de 41 años, fue atendida en el lugar por los sanitarios y posteriormente trasladada en ambulancia a un centro hospitalario. Las fuentes consultadas señalan que, pese a lo aparatoso del accidente, las lesiones no revestían gravedad. Hasta el lugar se desplazaron también efectivos de Bomberos de Oviedo, que procedieron a su excarcelación por la parte trasera del coche, así como agentes de la Policía Local de Oviedo, que regularon el tráfico y realizaron las diligencias oportunas.
El siniestro provocó importantes retenciones en la zona durante varios minutos, afectando a la salida hacia la AS-II y a las vías próximas. La circulación no recuperó la normalidad hasta pasados algo más de treinta minutos, una vez que el vehículo siniestrado fue retirado por una grúa y la calzada quedó completamente despejada.
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