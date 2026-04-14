Aparatoso accidente en La Corredoria: un camión empotra a un vehículo contra el guardarraíl de una rotonda

Un accidente de tráfico registrado en la tarde de este martes en el barrio ovetense de La Corredoria generó momentos de tensión y retenciones en uno de sus principales accesos. El suceso tuvo lugar en torno a las 17.50 horas, cuando un camión empotró un vehículo contra el guardarraíl de la rotonda que da salida hacia la AS-II, en la plaza de Corredoria Alta.

Según las primeras informaciones, el impacto se produjo antes de la primera salida hacia la calle La Estrecha, en un punto de circulación especialmente transitado a esa hora. A consecuencia del choque, el turismo quedó encajado contra la protección metálica de la rotonda, lo que obligó a intervenir con rapidez a los servicios de emergencia.

El vehículo siendo retirado por la grúa. / P. D.

La única ocupante del vehículo, una mujer de 41 años, fue atendida en el lugar por los sanitarios y posteriormente trasladada en ambulancia a un centro hospitalario. Las fuentes consultadas señalan que, pese a lo aparatoso del accidente, las lesiones no revestían gravedad. Hasta el lugar se desplazaron también efectivos de Bomberos de Oviedo, que procedieron a su excarcelación por la parte trasera del coche, así como agentes de la Policía Local de Oviedo, que regularon el tráfico y realizaron las diligencias oportunas.

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El siniestro provocó importantes retenciones en la zona durante varios minutos, afectando a la salida hacia la AS-II y a las vías próximas. La circulación no recuperó la normalidad hasta pasados algo más de treinta minutos, una vez que el vehículo siniestrado fue retirado por una grúa y la calzada quedó completamente despejada.