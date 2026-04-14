La Asociación de Mayores de La Corredoria disfrutó del patrimonio monumental del municipio de Salas

La excursión a Salas organizada por la Asociación de Mayores de La Corredoria se saldó con un éxito rotundo, tanto por la alta participación —finalmente 55 personas— como por el cumplimiento de todas las actividades previstas en una jornada marcada por el buen ambiente.

El grupo completó el programa diseñado, que arrancó con la visita al Monasterio de San Salvador de Cornellana, uno de los grandes referentes patrimoniales del occidente asturiano. Ya en Salas, los participantes recorrieron algunos de los puntos más emblemáticos de la localidad, como el museo, la torre del Castillo Valdés Salas y la iglesia.

Tras la ruta cultural, los asistentes compartieron la comida en el Palacio. Por la tarde, una parte de los excursionistas decidió completar la jornada con la ruta de la cascada, añadiendo un componente natural a la actividad antes de regresar al barrio.

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Desde la asociación destacaron la plena consecución de los objetivos y el buen desarrollo de la excursión, subrayando la satisfacción general de los participantes en una jornada que se desarrolló tal y como estaba prevista.