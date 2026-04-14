Un empresario asturiano ofrece ayuda para evitar el desahucio de una mujer y su hija en La Corredoria

La situación de la mujer de 23 años y su hija de seis, que el pasado jueves lograron evitar el desahucio de su vivienda pública en La Corredoria (Oviedo), incorporó, en las últimas horas, un nuevo elemento tras el ofrecimiento de ayuda por parte de un empresario asturiano.

Según ha podido saber este periódico, el ofrecimiento se produjo este lunes, cuando el empresario —que ha solicitado mantenerse en el anonimato— se puso en contacto con el Sindicatu Vivienda d’Asturies después de conocer el caso. Su intención es contribuir económicamente para facilitar una salida que permita hacer frente a la deuda acumulada o favorecer un acuerdo que evite la pérdida de la vivienda.

Desde la organización, subrayan, que se trata, por ahora, de una iniciativa particular que deberá concretarse en función de la respuesta de las partes implicadas, especialmente de la empresa pública Vipasa, titular del inmueble, y del marco administrativo y judicial en el que se encuentra el procedimiento.

¿Cómo se llegó a este punto?

El caso alcanzó un punto crítico el pasado jueves, cuando estaba prevista la ejecución del lanzamiento. La intervención del sindicato, que presentó un escrito ante el juzgado apenas unas horas antes, permitió acordar la suspensión temporal del desahucio al acreditarse la situación de vulnerabilidad de la unidad familiar.

El procedimiento se había iniciado por impago, aunque la deuda no fue generada directamente por la mujer, sino por su madre, titular del contrato, que abandonó el domicilio. Tras ello, la familia intentó regularizar la situación mediante la subrogación del contrato, una vía que no prosperó. Posteriormente, la joven permaneció en la vivienda junto a su hija y, cuando su situación económica se lo permitió, comenzó a abonar la renta y propuso un fraccionamiento de la deuda, opción que fue rechazada.

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La decisión judicial permite ahora ganar tiempo mientras se exploran posibles vías de solución. En ese contexto se enmarca el ofrecimiento conocido este lunes, que introduce un nuevo factor en un caso que, por el momento, continúa pendiente de resolución.