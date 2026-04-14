El IES La Corredoria inaugura una obra de arte elaborada por cinco alumnas en los recreos y que habla de igualdad

Un colorido caballito de mar atrae las miradas desde esta semana en el IES La Corredoria. En la planta baja del centro educativo, muy cerca de la entrada, se inauguró una obra de arte elaborada por cinco alumnas que cursan ESO, con la coordinación de Francisco Martínez, profesor de Dibujo y jefe del departamento. Desde principios de diciembre, durante los recreos, las artistas trabajaron en el mural, que lleva por título «La luz es como el agua».

Tras muchas horas empleadas en la labor en equipo el resultado final fue presentado en un acto de inauguración que reunió a compañeros de las autoras y a profesores. Alejandra González, Celia Fernández, Paula de la Roza, Paula González y Sara López son las artistas cuyo nombre figura en el cartel explicativo que acompaña a la obra, cuyas dimensiones son de 100 por 182 centímetros. Durante la elaboración del mural, indica Francisco Martínez, «se encontraron con problemas y tuvieron que estudiar cómo solucionarlos».

«La mayor complicación fue la mezcla de colores», comenta Sara López al explicar los pasos seguidos para la confección de la creación. Fue un proceso «muy divertido», subraya Alejandra González. Las alumnas no tienen dudas y todas asienten cuando Paula de la Roza, Celia Fernández y Paula González manifiestan que repetirían la experiencia.

El cuadro, realizado sobre PVC, surge de un trabajo en equipo de las cinco artistas, que quedará expuesto en el IES La Corredoria. «Esperamos que esta obra os invite a deteneros y a mirarla», indica el profesor de Dibujo en la intervención que realiza ante los estudiantes y profesores que asistieron a la inauguración.

Caballito de mar

En ella, remarca Martínez, «la luz deja de ser solo un elemento que ilumina para convertirse en un lugar donde vivir y donde crecer... como en este instituto». El docente, que elaboró el diseño, destaca que la especie representada es «la única de la tierra en la que el macho da a luz, lo que simboliza la igualdad y la ruptura de roles tradicionales».

Y, añade, «aunque no es un buen nadador es capaz de resistir fuertes corrientes aferrándose a su entorno, representando la tenacidad y enseñándonos que no hace falta ser el más fuerte para superar las dificultades». Martínez alude también a la capacidad del caballito de mar de «cambiar de color y mimetizarse, que refleja la importancia de adaptarnos a nuevos entornos sin perder nuestra esencia».

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En la elaboración de una obra como «La luz es como el agua», resalta el docente, «se trabajan varias competencias, entre ellas las matemáticas, ya que se tiene que realizar un cálculo de proporciones». Las alumnas hicieron «un mural excelente», añade el profesor, que ha realizado también un diseño para el aula de Bienestar que tiene el IES La Corredoria. La obra tendrá unas dimensiones de seis metros por 2,5 y en ella participarán alumnos que cursan ESO en el centro.