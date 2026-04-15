Alerta en La Corredoria: los comerciantes advierten de la presencia de un ladrón de peluquerías en el barrio

En el barrio ovetense de La Corredoria crece la preocupación entre los pequeños comercios, especialmente en peluquerías y centros de estética, tras detectarse varios episodios con un mismo patrón. Diversos profesionales del sector han comenzado a compartir avisos entre ellos después de sufrir situaciones similares dentro de sus propios locales, lo que ha generado una sensación de alerta en el tejido comercial de la zona.

Según explican los afectados, el método empleado consiste en que un individuo entra en el establecimiento solicitando información o una cita previa, generando una interacción aparentemente normal. Sin embargo, en un momento de distracción en el mostrador, aprovecha para sustraer dinero en efectivo, generalmente procedente de huchas o pequeñas cajas visibles. La coincidencia en la forma de actuar ha hecho saltar las alarmas entre los comerciantes.

Además, varios propietarios han señalado que esta persona habría solicitado citas en distintos negocios utilizando nombres diferentes, una estrategia que dificultaría su identificación y seguimiento. Este detalle, repetido en varios testimonios, refuerza la idea de una actuación planificada y no de hechos aislados, lo que incrementa la inquietud entre los profesionales del barrio.

Lejos de tratarse de un caso aislado, varios negocios han confirmado haber sufrido hechos prácticamente idénticos en días cercanos, llegando incluso a identificar similitudes claras en el comportamiento de la persona implicada. Algunos propietarios ya han revisado las cámaras de seguridad y han anunciado su intención de presentar la correspondiente denuncia, mientras otros han optado por difundir lo ocurrido entre compañeros para prevenir nuevos incidentes.

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Ante esta situación, los comerciantes de La Corredoria recomiendan extremar la precaución, evitar dejar dinero a la vista y mantenerse atentos ante posibles maniobras de distracción dentro del local. Las autoridades ya son conscientes del caso y varios afectados han iniciado los trámites para formalizar la correspondiente denuncia. La repetición de los hechos refuerza la idea de una práctica reiterada que mantiene en alerta a buena parte del comercio de barrio.