Una alumna del IES La Corredoria triunfa en el concurso de pintura al aire libre de Trascorrales

Oviedo volvió a convertirse en punto de encuentro para el arte al aire libre con la celebración del XII Concurso de Pintura Rápida, donde una alumna del IES La Corredoria, Elsa Báscones, resultó ganadora en la categoría juvenil. El certamen, celebrado en la Plaza Trascorrales, reunió a participantes de distintas edades que tuvieron que completar sus obras en un tiempo limitado durante la misma jornada.

La obra premiada destaca por su representación de una calle del casco antiguo ovetense que conduce hacia la Catedral de Oviedo, un enclave reconocible de la ciudad. La pintura muestra una perspectiva urbana en la que la torre de la catedral aparece al fondo, estructurando la composición. El jurado valoró la correcta construcción del espacio, así como la coherencia en el uso de la luz y el color dentro del formato de pintura rápida.

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Este reconocimiento sitúa a la alumna entre los jóvenes destacados del certamen y pone en valor la participación del IES La Corredoria en actividades culturales de la ciudad. Desde el centro han señalado la importancia de este tipo de iniciativas para fomentar la creatividad y la implicación del alumnado en el entorno artístico local.