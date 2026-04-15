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El IES La Corredoria lleva su clase de Historia del Arte al corazón de Oviedo

El grupo realizó una visita al Museo de Bellas Artes de Asturias y la jornada se completó con un paseo por el casco histórico de la ciudad

Los alumnos junto a la estatua de La Regenta.

Los alumnos junto a la estatua de La Regenta. / IES La Corredoria

Pelayo Méndez

La Corredoria

Oviedo fue escenario de una salida didáctica para los alumnos de Historia del Arte de 2º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales del IES La Corredoria, que visitaron la ciudad acompañados por sus profesores. La actividad les permitió trabajar contenidos del curso fuera del aula en un contexto real y con un tiempo favorable durante toda la jornada.

El grupo realizó una visita al Museo de Bellas Artes de Asturias, donde recorrieron varias salas con obras representativas de la pintura española y europea. Durante el recorrido, los estudiantes pudieron identificar estilos, autores y técnicas estudiados en clase, reforzando así su aprendizaje directo.

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La jornada se completó con un paseo por el casco histórico de Oviedo, en el que observaron distintos elementos patrimoniales y urbanísticos. La actividad combinó formación y convivencia en un entorno distinto al habitual.

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