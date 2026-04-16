El deporte sigue dando buenas noticias a La Corredoria: El Club Bádminton Oviedo es el número uno en España

El Club Bádminton Oviedo (CBO) ha vuelto a confirmar su hegemonía en el panorama nacional al cerrar el primer trimestre del año como nº1 del ranking nacional de clubes en España. La entidad ovetense, con sede en el barrio de La Corredoria, prolonga así un dominio que se mantiene desde el pasado mes de octubre, acumulando ya más de cinco meses consecutivos en lo más alto.

El trabajo coordinado de deportistas, entrenadores y familias ha convertido al club en una referencia dentro del bádminton español. Desde su base en el Corredoria Arena, el CBO ha construido una dinámica competitiva constante que le permite sumar puntos semana tras semana en el ranking nacional, consolidando una ventaja que hoy le sitúa como el rival a batir.

Álvaro Leal, actual nº1 absoluto individual, lidera con autoridad el ranking, mientras que Vicente Gázquez, nº1 en dobles y nº4 en mixto, se erige como otro de los pilares del equipo. Junto a ellos, Adolfo López (nº5 en dobles) y Marcos García (nº7 en dobles) aportan profundidad y regularidad a un bloque que suma puntos clave en cada jornada.

Pero el éxito del club no se entiende sin el papel fundamental de sus jugadoras. En categoría femenina, Laura Álvarez destaca como nº3 individual y nº4 en dobles, confirmando su presencia entre la élite nacional. A su lado, Jana Villanueva también firma una temporada sobresaliente, ocupando el nº3 en dobles y nº6 en mixto.

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Con este escenario, el Club Bádminton Oviedo ya mira hacia el tramo decisivo de la temporada. En el horizonte aparecen los play-offs por el título de la Liga Nacional, donde el equipo buscará trasladar su dominio del ranking a la competición directa. Desde el Corredoria Arena, el CBO aspira a culminar una campaña histórica con la conquista del campeonato, reafirmando su condición de referente del bádminton español.