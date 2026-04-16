Plan infantil en La Corredoria: vuelve "Entre Amigos" con merienda, cine y actividades

La Casa de Cultura y Encuentro de La Corredoria acoge una nueva edición de las tardes "Entre Amigos", una actividad dirigida al público infantil que tendrá lugar el próximo viernes 17 de abril a las 16.30 horas. Esta propuesta busca ofrecer un espacio de convivencia y ocio donde los niños puedan disfrutar de una tarde diferente en compañía de otros participantes.

Durante la jornada, los asistentes podrán participar en diversas actividades como manualidades, juegos y la proyección de la serie infantil "Los Investigadores", que será uno de los momentos centrales de la tarde. Esta combinación de entretenimiento y aprendizaje fomenta la creatividad y la diversión en grupo, en un ambiente cercano.

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La organización invita a todos los niños interesados a sumarse a esta iniciativa, recordando como único requisito traer una merienda para compartir con el resto de participantes. Con este formato, “Entre Amigos” continúa consolidándose como una actividad que refuerza valores como la convivencia, la participación y el compañerismo.