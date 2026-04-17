Casi 3.000 euros para el mercado de La Corredoria: el Ayuntamiento de Oviedo busca facilitar la vida de los vendedores

El Ayuntamiento de Oviedo destinó cerca de 3.000 euros al pintado de las líneas de delimitación de los puestos en el mercado de La Corredoria, una actuación que busca mejorar la organización del espacio y facilitar el montaje diario de los vendedores.

En concreto, el contrato, adjudicado a la empresa QB Multiservice por un importe de 2.964,50 euros, ha permitido aplicar pintura especializada Hempatex Traffic blanco en la señalización del recinto. La intervención, impulsada por la Sección de Emprendimiento, Comercio y Mercados, se completó el pasado martes.

Desde el Consistorio ovetense destacan que esta medida responde a una demanda de los propios comerciantes, que ven ahora más sencillo ubicar sus puestos con rapidez y precisión, reduciendo tiempos de instalación y evitando conflictos por el espacio. La nueva señalización permite una mejor visibilidad de los límites asignados a cada vendedor, lo que contribuye también a una imagen más ordenada del mercado.

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Sin embargo, esta mejora llega en un momento delicado para el mercado de La Corredoria, que no atraviesa su mejor etapa. Vecinos y usuarios expresan de forma recurrente en redes sociales sus dudas sobre la continuidad de la instalación, mientras varios puestos permanecen vacantes debido al escaso éxito de las convocatorias dirigidas al sector hortofrutícola.