El cierre del registro auxiliar del Ayuntamiento de Oviedo en La Corredoria se debe a la incorporación de nuevos auxiliares administrativos

El cierre temporal del Registro Auxiliar de La Corredoria anunciado por el Ayuntamiento de Oviedo no responde únicamente a una reorganización puntual, sino a un proceso interno más amplio vinculado a la llegada de nuevo personal municipal. Así lo ha aclarado el concejal de Interior y Atención Ciudadana, Mario Arias, quien ha situado el foco en la incorporación de 66 nuevos auxiliares administrativos, una circunstancia que ha alterado el funcionamiento habitual del servicio.

El edil reconoció que desconocía inicialmente la intención de cerrar durante un periodo prolongado este registro periférico, lo que añade un matiz de improvisación a una medida que afectará a los vecinos entre el 14 de abril y el 15 de mayo. Según explicó, el ajuste organizativo derivado de la entrada del nuevo personal ha obligado a reorganizar turnos, formación y distribución de efectivos, lo que ha terminado impactando directamente en la atención al público en este punto concreto.

Ante la polémica generada, Arias ha intentado reconducir la situación con un mensaje claro. "Ya he dado instrucciones para que esta situación se corrija de manera inmediata", subrayando la necesidad de reducir al mínimo las molestias a los ciudadanos. En esta línea, el concejal deja abierta la puerta a que el cierre, si finalmente resulta imprescindible por motivos formativos, se limite al tiempo estrictamente necesario, evitando así una paralización prolongada del servicio.

Mientras tanto, el Ayuntamiento mantiene alternativas para los usuarios. Durante estas semanas, los trámites podrán realizarse en el Registro General de la calle Quintana, con cita previa en el caso de gestiones dirigidas a otras administraciones, mientras que los escritos dirigidos al propio Consistorio no requerirán cita, una medida con la que se pretende aliviar la carga y facilitar la gestión municipal.

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Desde el equipo de gobierno se insiste en que esta situación es coyuntural y se enmarca en un proceso de mejora de los recursos humanos. "El Ayuntamiento reafirma su compromiso con la atención adecuada a los vecinos", señaló Arias, destacando que el servicio ha experimentado avances en los últimos años, aunque este episodio puntual evidencie las tensiones que puede generar una reestructuración interna de gran envergadura.