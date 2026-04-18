La Asociación de Mayores de La Corredoria abre inscripciones para la concentración regional en Laviana
El precio de participación se ha fijado en 30 euros, incluyendo desplazamiento y comida, según informaron desde la organización.
La Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias (FAMPA) celebrará el próximo 9 de mayo su XXVI concentración anual en el concejo de Laviana, una cita ya consolidada en el calendario regional que reunirá a colectivos de toda Asturias en una jornada de convivencia, reivindicación y participación activa. El encuentro, que promueve el envejecimiento activo y el fortalecimiento de los lazos sociales, incluirá actos institucionales, actividades lúdicas y espacios para el intercambio de experiencias entre asociaciones.
En este contexto, la Asociación de Mayores de La Corredoria ha anunciado que ya tiene abiertas las inscripciones para todas aquellas personas interesadas en acudir a la cita. La salida está prevista a las 10.00 horas, con comida en la conocida sidrería Vientu del Norte, y un programa que se prolongará durante toda la jornada con actividades, baile y momentos de convivencia. El precio de participación se ha fijado en 30 euros, incluyendo desplazamiento y comida, según informaron desde la organización.
La concentración en Laviana, bajo el lema de compartir y disfrutar, contará además con una recepción de asistentes, un acto institucional a las 12.00 horas y, a continuación, una sesión de vermú amenizada, comida de hermandad y una tarde de actividades y baile. Desde la asociación ovetense animan a sus socios a participar en un evento que cada año gana en afluencia y que se ha convertido en un referente para visibilizar el papel de las personas mayores en la sociedad asturiana.
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