La Corredoria busca sumar un punto ante el San Ignacio para dar el primer paso hacia el ascenso

El San Ignacio y la Corredoria se citan este domingo a las 16.00 horas en el campo artificial del centro en un duelo de contrastes, con arbitraje de Israel Fernández Mon. Un escenario marcado en rojo para los visitantes, que llegan con la oportunidad de dar un paso definitivo, frente a un conjunto local que afronta la cita sin urgencias clasificatorias.

La Corredoria afronta el choque con una premisa clara: necesita sumar un punto para certificar matemáticamente su clasificación para el play-off cuando aún restan dos jornadas por disputarse. El equipo del barrio llega en una posición privilegiada y depende de sí mismo para asegurar un billete que ha trabajado durante toda la temporada. Enfrente estará un San Ignacio que encara el final de curso sin presión competitiva, ya que no se juega nada en la clasificación, lo que puede convertir el partido en un escenario imprevisible.

El precedente de la primera vuelta invita al optimismo visitante. En el Díaz Vega, la Corredoria se impuso con claridad por 4-1, mostrando superioridad en ambas áreas. Sin embargo, los partidos de este tramo final suelen tener matices distintos, y el conjunto local querrá despedirse con buenas sensaciones ante su afición. Además, los visitantes llegan con un aliciente añadido en ataque: Alexander Díaz Arce, referencia ofensiva del equipo, continúa en plena lucha por el pichichi frente a Daniel Sánchez, del filial del Mosconia, por lo que cualquier gol puede resultar decisivo en esa pugna individual.

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Pese a que la clasificación matemática está al alcance, en la Corredoria tienen claro que no pueden levantar el pie del acelerador. La posición final en la liga regular será clave, ya que determinará los cruces del play-off y el factor campo en las eliminatorias, un aspecto que puede marcar diferencias en el camino hacia el objetivo final. Por ello, más allá del punto necesario, el conjunto visitante buscará mantener la inercia competitiva y llegar al tramo decisivo en el mejor momento posible.