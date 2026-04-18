La Corredoria sigue sumando vecinos: más de trescientas personas se han trasladado al barrio en los últimos siete meses

La Corredoria no deja de crecer. El barrio continúa ampliando su censo entre septiembre y abril, en consonancia con la evolución de Oviedo, que atraviesa un momento de máximos históricos de habitantes. Se afianza así como el más poblado de la capital asturiana. En este periodo incorpora 331 nuevos residentes, al pasar de los 20.300 vecinos contabilizados a finales del verano a los 20.331 actuales. Una progresión constante que refuerza su papel como uno de los principales polos demográficos del municipio.

Este crecimiento se reparte de forma equilibrada entre sexos. En abril se contabilizan 9.680 hombres y 10.651 mujeres, lo que supone un incremento respecto a septiembre en ambos casos. Se mantiene la mayoría femenina, una constante en la estructura demográfica del barrio, sin variaciones significativas en la proporción pese al aumento global de población.

La comparativa por edades refleja que el crecimiento se concentra principalmente en los grupos de edad adulta. Los tramos entre 40 y 54 años siguen siendo los más numerosos y los que registran mayor volumen de vecinos, con especial peso de las franjas de 45 a 49 años (2.424 personas) y de 50 a 54 años (2.221). También presentan incrementos los grupos de 35 a 44 años, lo que refuerza el peso de la población en edad laboral dentro del barrio.

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En los extremos de la pirámide, la evolución es más contenida pero también al alza. Los menores de 20 años se mantienen en cifras elevadas, superando los 4.000 residentes, mientras que los mayores de 65 años continúan creciendo de forma moderada. En conjunto, la comparativa entre septiembre y abril confirma un aumento generalizado de la población en la mayoría de tramos de edad