Nueva recogida de sangre en La Corredoria para reforzar las reservas en Asturias
La unidad móvil se instalará en la plaza del Conceyín desde el lunes 27 hasta el jueves 30 de abril
La campaña de donación de sangre "#cadagotacuenta", impulsada por el Principado de Asturias y la Federación de Donantes de Sangre (FEDOSPA), hará parada en el barrio con una nueva recogida extraordinaria que busca reforzar las reservas en un momento clave. Bajo el lema "Puede ser tu vida y cada gota cuenta", la iniciativa pretende concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de este gesto solidario, imprescindible para garantizar la atención sanitaria diaria en hospitales y centros de salud del Principado.
La unidad móvil se instalará en La Corredoria, concretamente en la plaza del Conceyín, donde permanecerá operativa desde el lunes 27 hasta el jueves 30 de abril, en horario ininterrumpido de 9.00 a 21.00 horas. Desde la organización animan a vecinos y vecinas a acercarse y participar, recordando que la sangre no se puede fabricar y que cada donación puede salvar hasta tres vidas. La recogida cuenta con la colaboración de Cruz Roja y del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias.
Podrán donar todas aquellas personas sanas mayores de 18 años, con un peso superior a 50 kilos, sin anemia y con la tensión arterial dentro de parámetros normales. Asimismo, es necesario que hayan transcurrido al menos dos meses desde la última donación. Los promotores insisten en la necesidad de mantener un flujo constante de donantes para asegurar el abastecimiento, especialmente en periodos en los que las reservas suelen descender, apelando una vez más al compromiso solidario de la ciudadanía del barrio.
Aquellos que estén interesados en donar y, por el motivo que sea, no puedan acudir esos días a la plaza del Conceyín, tienen a su disposición un punto fijo en el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias, ubicado en la calle Emilio Rodríguez Vigil. En este edificio podrán realizar donaciones todos los días del mes, excepto domingos y festivos, mientras que los sábados permanece abierto en horario de 10.00 a 14.00 horas.
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