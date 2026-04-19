La Teknoteka de La Corredoria acerca la programación y el Minecraft a los más pequeños
Las familias interesadas pueden obtener más información o formalizar la inscripción a través del correo electrónico del centro
La Academia Teknoteka, ubicada en el barrio ovetense de La Corredoria, organiza para el próximo lunes 4 de mayo —jornada no lectiva en Asturias— una nueva edición de sus talleres tecnológicos dirigidos a público infantil. La iniciativa busca facilitar la conciliación familiar durante este día sin actividad escolar y, al mismo tiempo, ofrece una propuesta formativa centrada en el aprendizaje práctico y el desarrollo de competencias digitales entre los más pequeños.
El programa incluye actividades de robótica educativa con Lego Spike, programación de videojuegos, diseño e impresión 3D, así como introducción a la electrónica y al entorno de Minecraft Education. Desde el centro explican que las sesiones están pensadas para niños y niñas a partir de seis años y se desarrollan en grupos reducidos, con el objetivo de garantizar una atención personalizada y favorecer la participación activa del alumnado en cada propuesta.
El taller se celebra en horario de 9.00 a 14.00 horas en las instalaciones de Teknoteka, situadas en la calle Fuente La Braña, 7, en La Corredoria. Las familias interesadas pueden obtener más información o formalizar la inscripción a través del correo electrónico del centro o del teléfono 637 800 939, también disponible por WhatsApp. Desde la organización destacan el carácter lúdico-educativo de la actividad, que combina tecnología y creatividad en un entorno cercano.
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