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La Teknoteka de La Corredoria acerca la programación y el Minecraft a los más pequeños

Las familias interesadas pueden obtener más información o formalizar la inscripción a través del correo electrónico del centro

Una imagen de desarrolladores de videojuegos.

Una imagen de desarrolladores de videojuegos.

Pelayo Méndez

La Corredoria

La Academia Teknoteka, ubicada en el barrio ovetense de La Corredoria, organiza para el próximo lunes 4 de mayo —jornada no lectiva en Asturias— una nueva edición de sus talleres tecnológicos dirigidos a público infantil. La iniciativa busca facilitar la conciliación familiar durante este día sin actividad escolar y, al mismo tiempo, ofrece una propuesta formativa centrada en el aprendizaje práctico y el desarrollo de competencias digitales entre los más pequeños.

El programa incluye actividades de robótica educativa con Lego Spike, programación de videojuegos, diseño e impresión 3D, así como introducción a la electrónica y al entorno de Minecraft Education. Desde el centro explican que las sesiones están pensadas para niños y niñas a partir de seis años y se desarrollan en grupos reducidos, con el objetivo de garantizar una atención personalizada y favorecer la participación activa del alumnado en cada propuesta.

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El taller se celebra en horario de 9.00 a 14.00 horas en las instalaciones de Teknoteka, situadas en la calle Fuente La Braña, 7, en La Corredoria. Las familias interesadas pueden obtener más información o formalizar la inscripción a través del correo electrónico del centro o del teléfono 637 800 939, también disponible por WhatsApp. Desde la organización destacan el carácter lúdico-educativo de la actividad, que combina tecnología y creatividad en un entorno cercano.

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