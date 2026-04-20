Jornada de empleo en La Corredoria: oportunidades laborales para mayores de 45 años

La Plataforma Comunitaria La Corredoria organiza una nueva edición de su jornada de empleabilidad dirigida a mayores de 45 años, una iniciativa que se celebrará el próximo martes 21 de abril, a las 11.30 horas, en el centro social El Cortijo. La actividad, que cuenta con la colaboración de la Cámara de Comercio, busca mejorar las oportunidades laborales de un colectivo que a menudo encuentra mayores dificultades para reinsertarse en el mercado de trabajo.

El programa incluye acciones prácticas como sesiones de "speed networking" con empresas reales, así como formación en competencias digitales básicas enfocadas a la búsqueda de empleo. Estas herramientas pretenden facilitar a los participantes el contacto directo con el tejido empresarial y reforzar habilidades clave para afrontar procesos de selección en un entorno cada vez más digitalizado.

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Desde la organización destacan que esta jornada forma parte de una línea de trabajo que La Corredoria desarrolla desde hace años en el ámbito de la inserción sociolaboral. La entidad subraya su compromiso con la mejora de la empleabilidad en el barrio, impulsando actividades continuadas que ponen en contacto a vecinos y empresas, con el objetivo de generar oportunidades reales de acceso al empleo.