Malestar vecinal en La Corredoria por la aparición de pegatinas ofensivas en coches estacionados

La aparición de pegatinas con mensajes ofensivos en vehículos estacionados ha encendido el malestar vecinal en La Corredoria, una zona ya de por sí tensionada por los habituales problemas de aparcamiento y la escasez de plazas disponibles. En los últimos días, varios residentes han denunciado que durante la madrugada alguien está colocando adhesivos en coches correctamente aparcados, con frases como "aparca mejor" o "aparcas como una mierda". Los afectados aseguran que, en muchos casos, sus vehículos no incumplen ninguna norma, lo que ha generado una sensación de desconcierto entre quienes se han visto señalados.

Uno de los vecinos relata que su coche llevaba cuatro días estacionado en el mismo lugar debido a problemas de salud que le impedían moverlo con normalidad. "Está bien aparcado y no molesta a nadie. No entiendo qué pretende esta persona pegando esas cosas", explica. Más allá del contenido de los mensajes, algunos residentes advierten también del posible daño que estos adhesivos pueden causar en la pintura de los vehículos, en la carrocería o incluso en los cristales, lo que podría suponer un perjuicio económico añadido para los propietarios.

La situación se produce en un contexto especialmente delicado en La Corredoria, donde el estacionamiento es desde hace años uno de los principales focos de conflicto vecinal. La dificultad para encontrar sitio a determinadas horas del día es una queja recurrente, agravada por la presencia de vehículos que permanecen estacionados en el mismo lugar durante semanas o incluso meses, algo que muchos vecinos consideran un uso abusivo del espacio público.

En este escenario, algunos vecinos interpretan la aparición de las pegatinas como una forma de "justicia por mano propia", aunque la mayoría rechaza este tipo de comportamientos. "Entendemos que hay problemas con el aparcamiento, pero esto no es la solución. Hay vías legales para denunciar si alguien incumple las normas", señalan en varios foros vecinales, donde el tema ha generado un intenso debate y numerosas opiniones enfrentadas.

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No es la primera vez que se registran episodios similares en el entorno. En Lugones, recuerdan algunos residentes, ya se produjeron quejas en el pasado por la colocación de pegatinas en coches estacionados, aunque en aquel momento no se llegó a identificar a ningún responsable. Por ahora, en La Corredoria la situación es parecida, ya que tampoco se tiene información sobre la autoría de estos hechos, ni se sabe si se trata de una sola persona o de varios implicados.