Los resultados del fin de semana en La Corredoria: Play-off conseguido y una victoria en el añadido

Cada vez falta menos para que llegue el final de la temporada y los equipos del barrio ya lo tienen todo decidido. La Corredoria ganó a domicilio en el Colegio San Ignacio y selló una clasificación a la promoción que era un secreto a voces desde hace semana. El City ganó en el minuto 96, pero, pese a sumar los tres puntos, despidió las pocas opciones que les quedaban en la pelea por los puestos de play-off. Por su parte, la Unión Deportiva Prados San Julián, salvada del descenso desde hace un mes, cayó goleada ante el líder de la categoría.

Después de una temporada complicada que acabó en descenso y un arranque plagado de dudas, La Corredoria aseguró ayer su presencia en las eliminatorias de ascenso a Primera Regional. El equipo de Toni Candano, que está firmando una segunda vuelta magnífica, confirmó su gran estado de forma con un 1-4 ante el Colegio San Ignacio. A falta de dos jornadas para el final, el equipo del barrio tiene que seguir sumando para tener una posición más ventajosa en el play-off. Los azules se verán las caras con alguno de los equipos del occidente, grupo en el que no están decididas las plazas todavía.

El Oviedo City se llevó los tres puntos en el Díaz Vega con un gol de Alejandro Cequier en el minuto 96. El conjunto celeste sigue en una gran dinámica, sostenida durante toda la segunda mitad de la temporada, pero los tropiezos del primer tercio de liga les condenan a la mitad de la tabla. Pese a la victoria, el City se despidió de las pocas opciones de play-off que le quedaban. Quedan dos jornadas para el final y La Manjoya, equipo que marca los puestos de promoción, les saca seis puntos con goal-average ganado.

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También en el Díaz Vega, la Unión Deportiva Prados San Julián se llevó seis goles del Gijón Fútbol Femenino, líder de la Tercera Federación. El conjunto blanquinegro consiguió la salvación, que era el objetivo principal de la temporada, hace semanas y afronta lo poco que queda de liga con mucha tranquilidad. Como premio a su buena campaña, despedirán la temporada visitando la Escuela de Fútbol de Mareo el próximo fin de semana.