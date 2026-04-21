El Club Rítmica La Corredoria no alcanza sus objetivos, pero suma aprendizaje en el Nacional
El equipo del barrio no logró estar en la zona alta de las clasificaciones en una competición que estuvo marcada por los nervios y la falta de precisión de las gimnastas
El Club Rítmica La Corredoria firmó una actuación con luces y sombras en el Campeonato Nacional Base Individual y Nacional Base Masculino, celebrado la pasada semana en el Palacio de los Deportes de Oviedo, en una cita que reunió a cientos de gimnastas de todo el país y que convirtió la ciudad en epicentro de la gimnasia rítmica nacional.
La cara más positiva llegó en la categoría alevín, donde las representantes del club ovetense mostraron una evolución notable sobre el tapiz. Olivia Cardes logró una meritoria 28ª posición, mientras que Daniela Cao finalizó en el puesto 65 de un total de 142 gimnastas. "La cara positiva la protagonizaron las representantes de la categoría alevín, quienes completaron una competición muy regular y sólida", destacó la presidenta del club, Olga López de Zubiria.
En contraste, la categoría infantil no pudo alcanzar los objetivos marcados al inicio del campeonato. Candela Turrado concluyó en la posición 111, mientras que Matilda González fue 117. "Los nervios y la falta de precisión impidieron que realizaran sus ejercicios con la seguridad habitual", explicó López de Zubiria, subrayando que los errores cometidos alejaron a las gimnastas de los puestos de cabeza.
Pese a estos resultados, desde el club se hace una lectura constructiva de la experiencia, entendiendo la competición como una oportunidad de aprendizaje. La presidenta incidió en que este tipo de citas "dejan una oportunidad valiosa para analizar errores y seguir trabajando de cara a futuras citas", especialmente en una temporada exigente, en la que la progresión sigue siendo el principal objetivo.
Además de su participación deportiva, el Club Rítmica La Corredoria desempeñó un papel destacado en la organización del campeonato como uno de los clubes anfitriones, contribuyendo al desarrollo de un evento que volvió a situar a Oviedo en el mapa de la gimnasia nacional.
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