El IES La Corredoria celebra el Día del Libro rindiendo homenaje a Tolkien en seis idiomas

El IES La Corredoria, en Oviedo, conmemorará el Día Internacional del Libro con una lectura multilingüe de "El hobbit", de J.R.R. Tolkien. La actividad se enmarca en la programación cultural del centro y pretende rendir homenaje tanto al autor británico como a una de las novelas más influyentes de la literatura fantástica del siglo XX.

El acto se celebrará el miércoles 22 de abril, durante el recreo, en el salón de actos del instituto. En él participará alumnado de distintos niveles educativos, que leerá fragmentos seleccionados de la obra en varios idiomas: español, inglés, francés, ruso, asturiano y latín. La propuesta busca implicar a estudiantes de diferentes materias y reforzar el carácter transversal de la actividad.

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Desde el centro señalan que la iniciativa tiene un doble objetivo: fomentar el hábito lector entre el alumnado y poner en valor el aprendizaje de lenguas. La elección de Tolkien responde, además, a su estrecha relación con la filología y las lenguas, un aspecto que el profesorado quiere destacar en esta conmemoración. La actividad está organizada por los departamentos de Biblioteca y de Geografía e Historia, con la colaboración del profesorado de idiomas.