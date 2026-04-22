La Corredoria viaja a México con una masterclass gastronómica gratuita
Durante la actividad se elaborarán recetas tan populares como los totopos, el pico de gallo y el guacamole
El Centro Social El Cortijo volverá a abrir sus puertas a la cocina internacional con una propuesta que promete llenar de color y sabor la tarde del jueves. El equipamiento municipal de La Corredoria acogerá una masterclass gastronómica dedicada a México, enmarcada dentro de la programación de actividades impulsadas por el Ayuntamiento de Oviedo a través de la red de centros sociales.
La cita tendrá lugar el jueves 23 de abril a las 19.00 horas, con entrada gratuita y acceso libre hasta completar aforo. Bajo el título "México lindo y sabroso", la sesión ofrecerá a las personas asistentes un recorrido por algunos de los bocados más representativos de la cocina mexicana.
Durante la actividad se elaborarán recetas tan populares como los totopos, el pico de gallo y el guacamole, tres propuestas que destacan por su sencillez y por el protagonismo de ingredientes frescos. La sesión estará diseñada para que el público pueda seguir cada paso con facilidad y trasladar posteriormente estas elaboraciones a su propia cocina.
Con iniciativas como esta, el Consistorio continúa reforzando su apuesta por acercar la gastronomía internacional a los barrios, fomentando el intercambio cultural y la participación vecinal a través de experiencias prácticas. La actividad se integra en la programación habitual del Centro Social El Cortijo, orientada a dinamizar la vida social de La Corredoria mediante talleres abiertos a toda la ciudadanía.
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