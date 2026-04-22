Detenido un hombre de 41 años por robar unas gafas en un coche al que acabó prendiéndole fuego en La Corredoria

Robó en un vehículo que estaba aparcado en la vía pública y después le prendió fuego. Esto fue lo que ocurrió la madrugada de ayer en la calle Francisco Pintado Fe, de La Corredoria. La Policía de Barrio se hizo cargo de la investigación nada más tener conocimiento de los hechos y detuvieron a un hombre de 41 años, residente de la zona más populosa de Oviedo, como presunto autor de los hechos. Este suceso, según informaron fuentes de la concejalía de Seguridad Ciudadana, liderada por José Ramón Prado, tuvo lugar pasadas las doce de la madrugada.

Fueron los vecinos quienes dieron aviso a los servicios de emergencias alertados por el ruido que estaba haciendo en mitad de la silenciosa noche. De inmediato, los agentes se desplazaron al lugar de los hechos. Se encontraron el coche ardiendo y el hombre ya había abandonado el lugar tras llevarse unas gafas de sol guardadas en su respectivo estuche y una tarjeta de aparcamiento. Después, inició las llamas y las primeras investigaciones apuntan a que utilizó un mechero. La rápida actuación de los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) impidió que el fuego afectase a todo el automóvil.

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El testimonio de los vecinos fue vital para que el hombre fuese arrestado. Los testigos proporcionaron todo tipo de datos sobre su descripción física y el hombre iba acompañado de un perro. De inmediato, la Policía Local puso en marcha un dispositivo de búsqueda y lograron localizarlo en la calle Corredoria Alta. El hombre puso resistencia a la detención y los agentes le requisaron los objetos robados, junto a un mechero y un destornillador. Los agentes tomaron la decisión de trasladarlo al centro de salud de La Lila ante su estado de alteración. Tras ser dado de alta, fue llevado al cuartel de Rubín, donde los agentes le tomaron declaración para después ser trasladado a los calabozos de la Policía Nacional, en Buenavista, donde permanecerá hasta pasar a disposición judicial.