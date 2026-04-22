El PSOE asegura que hay vendedores que operan sin licencia en el mercadillo de La Corredoria

El revuelo en torno al presente del mercadillo de La Corredoria ha marcado este miércoles la actualidad municipal, con el PSOE denunciando públicamente la existencia de personas vendiendo sin licencia y cargando con dureza contra la gestión del equipo de gobierno. En este contexto, el concejal socialista Jorge García Monsalve aseguró que "el descontrol es tal que se están permitiendo ventas sin licencia con total impunidad, algo que perjudica gravemente a quienes sí cumplen las normas", al tiempo que calificó el proyecto de "fracaso absoluto" y ejemplo de "improvisación permanente".

Las declaraciones, realizadas a raíz de la creciente polémica, sitúan además el foco en la distancia entre las expectativas y la realidad actual. Monsalve afirmó que "lo que el alcalde vendió como un proyecto estrella para transformar la economía del barrio se ha quedado en un mercadillo mal planificado, mal gestionado y cada vez más vacío".

Desde el PSOE sostienen que el origen de la situación está en la "falta total de planificación" y en la ausencia de diálogo con el sector. Según el edil, "se ha gobernado a golpe de ocurrencia" y "no se ha escuchado ni una sola vez a quienes trabajan cada día en el mercadillo", lo que, a su juicio, explica el deterioro progresivo del proyecto.

Entre las cuestiones más criticadas figuran el sistema de puestos temporales compartidos, que ha generado confusión entre la clientela y ha afectado a la continuidad comercial, así como la externalización del montaje, que ha provocado retrasos constantes y decisiones controvertidas como adelantar los trabajos a la madrugada. "Han conseguido algo difícil: convertir un problema de organización en un problema de convivencia", señaló Monsalve.

La formación también advierte de problemas de seguridad en las estructuras, con episodios de inestabilidad en condiciones meteorológicas adversas, y de una pérdida progresiva de confianza entre los profesionales del sector, junto a un creciente deterioro de la imagen del mercadillo.

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Ante este escenario, el Grupo Municipal Socialista plantea una revisión urgente del modelo de gestión del mercadillo en la próxima comisión de Economía. "Todavía estamos a tiempo de reconducir esta situación, pero hace falta voluntad política, planificación y, sobre todo, escuchar a quienes sostienen el mercadillo con su trabajo diario", concluyó el concejal socialista.