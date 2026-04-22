El registro auxiliar del Ayuntamiento de Oviedo en el barrio de La Corredoria reabrirá el próximo lunes

El Registro Auxiliar de La Corredoria reabrirá finalmente sus puertas el próximo lunes 27 de abril, adelantando así su puesta en funcionamiento respecto al calendario inicialmente previsto por el Ayuntamiento de Oviedo, que contemplaba su cierre hasta mediados de mayo. Esta decisión llega tras la revisión interna impulsada por el área de Interior y Atención Ciudadana, que ha permitido acortar los plazos de reorganización derivados de la incorporación de 66 nuevos auxiliares administrativos.

El concejal responsable, Mario Arias, ha corregido así una medida que había generado malestar entre los vecinos del barrio, al suponer una interrupción prolongada de un servicio clave. Los ajustes en la formación, turnos y distribución de personal han podido resolverse con mayor agilidad de la prevista, evitando que el cierre se extendiese durante más semanas. El propio edil ya había avanzado su intención de reducir al mínimo el impacto sobre la ciudadanía, dando instrucciones para acelerar la normalización del servicio.

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Durante los días en los que el registro ha permanecido cerrado, el Ayuntamiento había habilitado como alternativa el Registro General de la calle Quintana, centralizando allí la atención administrativa. Con la reapertura anticipada de La Corredoria, el Consistorio busca recuperar la normalidad en la atención presencial y reforzar su compromiso con un servicio cercano y eficaz