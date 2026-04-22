El registro auxiliar del Ayuntamiento de Oviedo en el barrio de La Corredoria reabrirá el próximo lunes
El Consistorio ovetense adelanta su puesta en funcionamiento respecto al calendario inicialmente previsto, que contemplaba su cierre hasta mediados de mayo
El Registro Auxiliar de La Corredoria reabrirá finalmente sus puertas el próximo lunes 27 de abril, adelantando así su puesta en funcionamiento respecto al calendario inicialmente previsto por el Ayuntamiento de Oviedo, que contemplaba su cierre hasta mediados de mayo. Esta decisión llega tras la revisión interna impulsada por el área de Interior y Atención Ciudadana, que ha permitido acortar los plazos de reorganización derivados de la incorporación de 66 nuevos auxiliares administrativos.
El concejal responsable, Mario Arias, ha corregido así una medida que había generado malestar entre los vecinos del barrio, al suponer una interrupción prolongada de un servicio clave. Los ajustes en la formación, turnos y distribución de personal han podido resolverse con mayor agilidad de la prevista, evitando que el cierre se extendiese durante más semanas. El propio edil ya había avanzado su intención de reducir al mínimo el impacto sobre la ciudadanía, dando instrucciones para acelerar la normalización del servicio.
Durante los días en los que el registro ha permanecido cerrado, el Ayuntamiento había habilitado como alternativa el Registro General de la calle Quintana, centralizando allí la atención administrativa. Con la reapertura anticipada de La Corredoria, el Consistorio busca recuperar la normalidad en la atención presencial y reforzar su compromiso con un servicio cercano y eficaz
- Adiós al uso de la baliza V-16: la DGT explica su fecha límite de uso por conductor
- Aviso a los conductores con coches con matrículas 'L' y 'M' tras la norma obligatoria: la multa de 200 euros por no llevar ya la v-19 que ya pone la Guardia Civil
- Un conductor circula a 115 kilómetros por hora por autovía y la cámara le multa por no llevar el elemento de seguridad obligatorio dentro del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la maleta-mochila para cabina más barata del mercado: por 9,99 euros y capacidad de hasta 20 litros
- Multado con 500 euros en vez de 200 por no tener la señal v-15 colocada a la hora de aparcar: el Gobierno modifica la ley que endurece las sanciones
- Rodrigo Cuevas, el niño que saludaba por la calle cuando volvía de pasar el verano en Rodiezmo, regresa a Oviedo
- Adiós a la baliza v-16 y uso opcional tras su compra obligada antes del 1 de enero: 'No será exigible su conectividad con los sistemas de detección
- Adiós a aparcar en la zona azul gratis por la noche: misma tarifa y cambios en el fin de semana