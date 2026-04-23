Del aula al laboratorio: alumnos del Margarita Salas de La Corredoria descubren el INCAR
Cuatro de los visitantes realizarán en junio una estancia de una semana en un centro de investigación para integrarse en un equipo científico y participar en tareas de laboratorio
No todos los días se tiene la oportunidad de cruzar las puertas de un centro de investigación y ver la ciencia en pleno funcionamiento. Eso fue precisamente lo que vivieron el pasado miércoles nueve alumnos y alumnas de 3º de ESO del IES Margarita Salas de La Corredoria, que visitaron el Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono (INCAR) dentro del programa "Científic@s en prácticas".
Acompañados por el equipo docente formado por Begoña Mayo, David Iglesias y Manuel García —profesores en prácticas—, junto a Elsa Menéndez, los estudiantes recorrieron las instalaciones y conocieron de cerca el trabajo de los investigadores. La actividad les permitió descubrir cómo se desarrollan proyectos científicos reales, así como las distintas aplicaciones del estudio del carbono en ámbitos tecnológicos e industriales.
La experiencia no termina ahí. Cuatro de estos alumnos y alumnas han sido seleccionados para realizar en junio una estancia de una semana en un centro de investigación del CSIC, donde podrán integrarse en equipos científicos y participar en tareas de laboratorio. Una oportunidad que, más allá del aprendizaje, busca sembrar el interés por la ciencia y despertar futuras vocaciones investigadoras.
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