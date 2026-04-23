Curso de pagos con el móvil en La Corredoria: fechas, inscripción y contenidos
La formación se desarrollará de manera presencial entre los días 27 y 30 de abril, en horario de 11.30 a 14.00 horas
El Centro Juvenil y Telecentro de La Corredoria mantiene abierto el plazo de inscripción para un curso gratuito sobre pagos desde el teléfono móvil, enmarcado en el Proyecto de Competencias Digitales Transversales impulsado por el Ayuntamiento de Oviedo. La formación se desarrollará de manera presencial entre los días 27 y 30 de abril, en horario de 11.30 a 14.00 horas, y está dirigida a todas aquellas personas interesadas en mejorar su manejo de herramientas digitales aplicadas a la vida cotidiana.
El objetivo del curso es facilitar un acercamiento práctico al uso de aplicaciones y sistemas de pago digital, cada vez más extendidos en comercios y servicios. Durante las sesiones, los participantes aprenderán a realizar operaciones básicas desde el teléfono móvil, conocerán las principales plataformas disponibles y recibirán recomendaciones sobre seguridad y buenas prácticas para evitar fraudes o errores en las transacciones.
Esta iniciativa forma parte de la estrategia municipal para fomentar la capacitación digital y reducir la brecha tecnológica, acercando conocimientos útiles a la ciudadanía en un entorno accesible. Las plazas son limitadas y se adjudicarán por orden de inscripción, por lo que las personas interesadas pueden informarse y formalizar su solicitud a través del Centro Juvenil y Telecentro de La Corredoria.
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