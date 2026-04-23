El Instituto de Medicina Legal de Oviedo acogerá una gran sala para acoger a múltiples fallecidos ante catástrofes

Crear una sala de grandes catástrofes para dar respuesta a situaciones de emergencia con múltiples fallecidos. La Consejería de Justicia, liderada por Guillermo Peláez, invertirá 800.000 euros en la mejora del Instituto de Medicina Legal, ubicado en La Corredoria. La DANA de Valencia, con 238 víctimas mortales, o el accidente de tren de Adamuz (Córdoba), con 46 fallecidos, hacen necesario que el Principado cree una estancia en la que se puedan acoger a múltiples víctimas para que los forenses realicen las autopsias en un mismo espacio, garantizando una respuesta eficaz y coordinada entre las administraciones.

“También realizaremos mejoras de eficiencia energética que permitirán modernizar el edificio y avanzar en la sostenibilidad”, anunció el portavoz del Principado. El instituto sufrirá un gran cambio. Años llevan los funcionarios quejándose de que, cada vez que llega un cadáver a las instalaciones de La Corredoria, el olor recorre el edificio. El hedor obliga a abrir las ventanas y la magistrada María Elvira Gutiérrez ya ha enviado varios escritos a la administración para evitar esta situación.

La solución llegará con el traslado del juzgado de Vigilancia Penitenciaria al Palacio de Justicia de Llamaquique. Ocupará el espacio del juzgado de Violencia sobre la Mujer, que a su vez contará con un nuevo emplazamiento en Llamaquique. La creación de la sala se enmarca en el Plan de Infraestructuras Judiciales, que recoge inversiones por valor de casi 80 millones de euros hasta 2034.

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La previsión del Principado es que los trabajos comiencen a finales de este año y finalicen a principios del próximo, adelantó Peláez durante la primera jornada del encuentro de directores de los institutos de medicina legal de España, que se celebra en Oviedo. “Otra de las novedades es el refuerzo de las unidades de valoración forense y los equipos psicosociales, que tienen una función esencial en el abordaje de la violencia, en la atención a las víctimas y en el apoyo a los órganos judiciales”.